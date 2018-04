Tenerife de Bryan Acosta acaricia los playoffs tras victoria ante Sevilla Atlético

El Heliodoro Rodríguez López fue testigo de la décima cuarta victoria de Tenerife en la Segunda División de España, eso sí, sin el catracho Bryan Acosta sobre el césped tras acumulación de tarjeta amarilla.



El duelo por la jornada 34 ante el Sevilla Atlético fue un encuentro disparejo en la tabla, pero no a lo largo del encuentro.



El Sevilla no le puso las cosas fáciles, pero en el segundo tiempo se ablandaron y no consiguieron sumar ningún punto.

Álex Mula (68') y Filip (86') fueron los autores de los goles que le dieron la victoria a los Blanquiazules, que le valieron para colocar a su equipo en la novena posición con 52 unidades (dos puntos menos del Numancia, quienes son sextos con 54).

Cabe resaltar que en la Liga 123, los primeros dos lugares clasifican directo a la Primera División. En cambio los próximos cuatro lugares compiten entre ellos en playoffs por la tercera plaza.