Bryan Acosta: "Me gusta la posición en la que estoy jugando en Tenerife"

El hondureño Bryan Acosta pasa un buen momento en el Tenerife de España donde su técnico ha decidido utilizarlo más adelantado y esto le permitió marcar un golazo en el juego contra Osasuna.

El mediocampista habló en entrevista a Los Rigiosos de su adaptación a una nueva cultura, del proceso de Jorge Luis Pinto y su partida del Real España.

¿Cómo va tu adaptación a la isla de Tenerife?

Vamos bien, desde que llegamos no ha habido tanta diferencia en cuanto a la cultura porque es una isla y hay muchos latinos. Nos hemos acomodado bien, para ser la primera temporada vamos bien y agradecidos con Dios por esta oportunidad.

¿Hay bastantes hondureños en la zona, los encuentras siempre?

No sabría decir, nos hemos encontrado muy pocos. El primero fue de la iglesia donde asistimos los domingos, cuando vamos a jugar fuera de la isla sí. En el partido pasado contra Osasuna compartí con una familia que fue, sabemos que hay muchos en España.

Hemos visto a un Bryan que se ha adaptado a una nueva posición...

Ha sido un poco difícil adaptarse, pero aquí venimos con un objetivo, con la familia hablamos que si veníamos era porque nos habían visto algo bueno y que íbamos a ponernos a las orden del técnico y que donde nos pusiera íbamos a hacerlo bien. Hemos cumplido, una posición donde nunca me habían utilizado. Seguimos trabajando y nos adaptamos cada vez más.

Es una posición que te ha permitido anotar como el golazo del último encuentro...

Sí, es la ventaja que en esa posición tengo más libertad, más espacio y el arco de frente. Me gusta y me viene bien para el disparo de media distancia, para hacer diagonales a las espaldas. Hemos aprovechado la oportunidad en la posición que el técnico considere.

¿Sobre la Selección, te quedó algo pendiente por hacer?

Más personal, en lo grupal respondimos. El grupo creyó hasta el final, peleamos el repechaje. Por allí cometimos errores en el partido definitivo, en lo personal, fue un proceso que nos sirvió para aprender. Nos toca dar vuelta a la página, seguir trabajando y tener mayor experiencia para el nuevo proceso.

¿Cómo resumes el proceso de Jorge Luis Pinto?

No tengo nada que hablar, solo quiero decir que fue un excelente DT, trabajamos bien, hicimos una buena participación en los Olímpicos, aprendí mucho de él y se lo agradezco. Le deseo lo mejor donde esté.

¿Si llega una convocatoria para los amistosos con Corea del Sur y El Salvador, cómo la tomarás?

Bien, alegre, representar al país es un orgullo. Pero eso no nos compete a nosotros, deberá tomar la decisión el club y negociar con la Selección para ver si podemos ir, si es el momento indicado. Estamos con toda la disposición, si nos llaman estaremos presentes. El club decidirá si podemos asistir a la convocatoria.

¿No se han comunicado contigo para estos partidos?

No, todavía no he tenido contacto con nadie. Pero si ocupan de nuestros servicios estaremos dispuestos a ponernos la camisa para representar bien al país.

¿Cómo quedó la relación con el Real España?

Bien, no sé si algunas personas exageraron. Dentro del club hay gente que dijo algunas cosas de mí, pero yo salí bien. Estoy agradecido con el presidente actual y con los que me abrieron las puertas; Fuad, Mateo y Mario (QDDG), estuve contento en el equipo. no se pudo seguir, pero uno busca el bienestar de la familia y nos salió esta opción, no dudamos en venirnos.

¿Cuánto recibieron por el costo de tu ficha?

No sabría decir, no tengo una respuesta completa para eso. Me quedaban seis meses de contrato con ellos e imagino que recibieron algo, no tengo la menor idea, pero sí me abrieron las puertas para mi primera experiencia en el extranjero.

Estando en Segunda de España, ¿motiva llegar a primera o fichar con un club de Europa?

A quién no le va a motivar llegar a una de las mejores ligas del mundo. Es difícil, los que estamos aquí peleando cada fin de semana sabemos lo difícil que es, una temporada muy apretada, una tabla muy pareja con clubes separados por uno o dos puntos. Nosotros ocupamos el puesto once y estamos a tres puntos de la zona de play-offs donde los seis mejores pelearán el ascenso. Es un sueño para nosotros dar ese salto. Si algún club está interesado en nosotros pues nos debemos al Tenerife y ellos deciden.

¿Mantienes comunicación con el Choco Lozano?

Sí, nos nos mandamos mensajes cada semana. Él nos abrió las puertas de su casa, cada fin de semana me desea lo mejor y yo a él. Quizá no coincidimos mucho en Honduras, pero ahora que lo tengo cerca esperamos ya el próximo año ambos jugar en Primera División.

¿Qué mensaje le puedes enviar a la afición hondureña para que vuelva a ilusionarse?

Un mensaje de aliento y alegría, agradecerles que estuvieron con nosotros en el proceso. Nunca nos dejaron solos, cuando estuvo peor la cosa allí estaban siempre. Es una lástima lo que pasó en el repechaje, pero en la próxima eliminatoria y la próxima generación que nos toque lo haremos bien y esperamos ir a un nuevo mundial.

¿Qué extrañas de Honduras?

La familia, mi padre, mi madre y las amistades. Tal vez algunas comidas y el ambiente de nuestro país.