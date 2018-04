Roger Espinoza y Kansas City le ganan el duelo a Zlatan Ibrahimovic

La energía del StubHub Center estaba al tope, aunque apenas era el quinto juego de la temporada, pero todos los aficionados invadieron el inmueble para ver en acción a la nueva estrella angelina, Zlatan Ibrahimovic.

El delantero sueco no fue titular y no pudo ayudar a su equipo para evitar la caída en casa ante el Sporting Kansas City, donde juega Roger Espinoza.

El hondureño fue titular y estuvo durante los 90 minutos del compromiso. Al minuto 82, fue amonestado, pero al final su equipo sumó tres puntos importantes en la MLS.

Con goles de Daniel Salloi y Johnny Russell, Kansas City superó al Galaxy por 2-0, amargando la fiesta de Zlatan y compañía.

El Galaxy tenía en claro que no se dejaría sorprender tempraneramente tal como le sucedió contra su archirrival el pasado sábado. Los angelinos estuvieron muy concentrados durante la primera parte, sobre todo porque el Kansas City llegaba como líder de la Conferencia del Oeste con 10 unidades.

Sin embargo, el cerrojo se mantuvo cerrado por 54 minutos y por un error el Galaxy se veía nuevamente abajo en el marcador, 1-0. Tras un tiro de esquina, Ola Kamara rechazó un balón dentro del área, en lugar de peinarla hacia atrás, para que Salloi sin marca la empujara.

El técnico angelino respondió pidiendo a Ibrahimovic, quien se alistaba para entrar y desde el lado vio cómo su equipo recibía el segundo en contra. Russell se escapó por la derecha y burlando a la defensa galáctica anotó con fuerza, para que David Bingham no pudiera detener. Era el 2-0 a los 60 minutos.

Ibra entró a la cancha al minuto 62, pero no pudo hacer posible el milagro de la remontada...

The game winner from the youngster! Take a bow, @danielsalloi. #LAvSKC #ForGloryForCity pic.twitter.com/x2ob1uNmWf