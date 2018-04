Beckeles tras ser campeón en México: ''Pudo ser mi último partido con Necaxa''

Luego de que el Necaxa levantara anoche su cuarto título de Copa MX al vencer con sufrimiento al Toluca con un autogol de Santiago García (1-0), el hondureño Brayan Beckeles confesó que su futuro en el equipo mexicano es incierto.

Video: El Necaxa de Beckeles se corona campeón de la Copa MX

El defensor catracho, que se ha convertido en una de las figuras de 'Los Rayos' desde su llegada en 2015, explicó que ya se le terminó el contrato y posiblemente pueda cambiar de aires.

''Estoy muy contento aquí, pero ya no tengo contrato. Se me terminó y vamos a ver si negociamos o me voy para otro lado'', comenzó diciendo el jugador.

''Todavía no me llama nadie, pero el hecho es que mi contrato acabó y pudo ser mi último partido con el Necaxa, no lo sabemos'', confesó Beckeles.

La Copa MX es un premio importante para el hondureño, ya que cabe recordar que 'Los Rayos' llegaron a pelear el asecenso y ahora ya registran un titulo en la temporada.

''Este triunfo es para toda la gente que nos apoyó, para toda esa afición que siempre está con nosotros. Sabía que lo ganaríamos durante los 90 minutos porque no me gustan los penales'', cerró el hondureño.