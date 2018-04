Roger Rojas: "Estoy viviendo un momento muy especial en mi carrera"

Un momento soñado para cualquier delantero es el que vive Roger Fabricio Rojas en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El delantero catracho suma 17 goles en la actual campaña con el conjunto manudo y sin duda ya lo consideran como uno de los mejores artilleros que ha llegado a Costa Rica.

Leer más: Alajuelense blinda al hondureño Roger Rojas con millonaria cláusula

En entrevista para medios de Costa Rica, Roger Rojas esto dijo al reconocido periodista Yashin Quesada.

¿Habías tenido otro momeno tan dulce como goleador?

Hoy estoy viviendo un momento muy especial en mi carrera, le doy gracias a Dios por ello, tengo que seguirme esforzándo para terminar de la mejor manera, porque la carrera no es como comienza si no como términa, no puedo confiarme ni relajarme ni agrandarme y trabajar cada partido con humildad.

¿Hubo proceso de adaptación?

Uno al inicio tiene que adaptarse al equipo, al país y gracias a Dios eso pude hacerlo rápido.

¿Por qué no te costó?

Porque los compañeros me recibieron bien, igual el cuerpo técnico y por ahí eso a uno lo hace trabajar más facil y las cosas salen fluidas.

¿Cómo tomas que mucha gente te cataloga que sos el mejor extranjero en la liga de Costa Rica y otros como el mejor jugador?

Con alegría, con mucha humildad, no me creo el mejor, simplemente agradezco comentarios de la afición, de la prensa y eso a mi me genera mucha responsabilidad de seguir trabajando y de seguir mejorando en cada partido.

El arriete manudo támbien habló de la siguiente étapa del campeonato costarricense

En enfrentamientos con rivales de la cuadrangular a la liga no le ha ido tan bien como a los démas, les ha costado mucho ganarles, ¿cómo revertir esto?

En la cuadrangular no va ser igual, es otro torneo, uno no debe de basarse en estadística ni como nos fue en el torneo, porque no le ganamos a Saprisa, no le ganamos a Santos, eso para mi no importa si quedamos campeones eso sera lo más importante, el mensaje es claro que ningún equipo se puede confiar.

Hablado de las características de la Liga, ¿ha ustedes les ha servido esa gran dupla que haces con McDonald, desde el principio la han venido puliendo?

Si gracias a Dios hemos hecho una buena dupla con McDonald, nos entendemos bien, le hemos aportado goles y eso para lo que uno como delantero siempre trabaja.

¿Podremos ver a Roger Rojas en otro equipo que no sea la Liga?

La verdad que cuando yo me vine, y el presidente lo sabe que yo me vine pensando estar en una liga mucho mejor, pero obviamente Dios me ha dicho que viene algo grande y yo lo creo, lo que si puedo decir es que si es en Costa Rica, solo en la Liga me gustaría jugar, pero si es en otro país bienvenido sea.