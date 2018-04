Prensa de Costa Rica sobre Roger Rojas: " Es todo un hito en el fútbol de Costa Rica"

En primer torneo en la liga costarricense, el hondureño Roger Rojas, está a nueve goles de igualar el récord del también catracho Jerry Palacios quien jugó en el Alajuelense por tres años y anotó 26 goles.

Cabe resaltar que el máximo goleador hondureño en la liga tica es Nicolas Suazo quien marcó 43 tantos con el Herediano.

Leer más: Roger Rojas: "Este formato es más difícil que el de Honduras"

Roger Rojas está teniendo una gran temporada en la Liga Deportiva Alajuelense y varios periodistas en Costa Rica opinan para Diario Diez sobre el gran momento que vive el delantero hondureño.

Yashin Quesada (www.yashinquesada.com)

“Yo no voy a decir que es una revelación en Costa Rica porque viene precedido de un gran nivel y tenía ofertas en Europa lo vimos en la Selección. Teníamos el precedente de haber escuchado a Jorge Luis Pinto hablar de él. Bajo esos conceptos no podemos decir que es una sorpresa, es una constatación de la realidad. En este momento Roger es el mejor jugador del campeonato en Costa Rica, solo ver los números y lo respaldan por completo. “Roro” es una realidad, les ha caído como anillo al dedo, no se quejó que necesitaba más tiempo, ni que no se acomodaba, ni que el fútbol era más de roce. No ha necesitado ninguna excusa para no rendir".



Everardo Herrera (www.everardoherrera.com)

“Roger Rojas representa al nivel más alto al fútbol de Honduras en Costa Rica. Está en boca de todos y en foco de atención primario, una participación resplandeciente con Liga Deportiva Alajuelense, máximo goleador del Torneo Nacional. Todo un hito en el fútbol de Costa Rica para un jugador en la condición de Rojas. Es un futbolista entregado, rápido y con muchas ganas, define bien por eso tiene 17 goles y cinco asistencia".

Cristian Sandoval (Radio Columbia)

“Lo de Roger Rojas es definitivamente el jugador más cotizados en Costa Rica, el que acapara portadas, el que acapara entrevistas, el que acapara todos los detalles que tienen que ver con el campeonato nacional. Posiblemente estamos hablando del jugador más determinte en los últimos tiempos. Estamos hablando de la mejor contratación que ha venido al fútbol de Costa Rica. Está rompiendo todas las marcas de un delantero foráneo que haya venido a este país".

Mario Segura (Canal 7)

“Sin duda, Roger Rojas vive un gran momento en la Liga Nacional, se ha convertido en el mejor extranjero en la Liga. Un jugador determinante, convincente, seguro, con ritmo, picardía, con gran movilidad. Ha logrado un nivel de competencia espectacular, candidato al título, ha logrado ganarse el respeto de todos los aficionados no solo los de Alajuela, tenemos una gran admiración por su gran esfuerzo".