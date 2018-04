Tenerife y Acosta tropiezan y complican su clasificación

El Tenerife cayo 4-2 en casa ante Huesca por la fecha 36 de la Segunda División de España, el hondureño Bryan Acosta fue titular con el equipo de la Isla.

Con este resultado el Tenerife se ubica en la onceava posición con 52 punto, a seis del Real Zaragoza (sexto lugar) que suma 58 unidades y que se encuentra en zona de clasificación.

Leer más: Beckeles es titular con el Necaxa en el empate ante Tigres

Los primeros dos lugares tienen su boleto directo a la Primera División de España, mientras que 3,4,5 y 6 juegan un repechaje para buscar el último boleto.

Acosta fue en encargado de sacar las valoraciones del encuentro para los medios de comunicación en Tenerife.

“Es una lástima el resultado final. Estábamos jugando un buen partido hasta la jugada de la expulsión. Nosotros sabemos que no fue penalti, pero el colegiado lo señaló. Aún así, yo particularmente no voy a hablar de los árbitros porque creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro. En la segunda mitad entramos un poco fríos. Ellos son un equipo que juegan muy bien y al final la superioridad numérica terminó notándose. A pesar de todo, nosotros no nos rendimos. Mientras queden opciones de alcanzar los playoff vamos a ir a por todas. Yo no vi lo que sucedió ya que estaba centrado en el juego. Lo que está claro es que esto condicionó que el ritmo del encuentro desapareciera. Ahora lo importante es darlo todo dentro del campo para que nos vuelvan a salir las cosas como queremos, algo que en estas dos semanas no ha sido posible”. manifestó el volante catracho.

De los 36 partidos el ex Real España ha jugado 26 y lleva dos goles en el actual Torneo, uno se lo anotó al Lorca y el otro ante Osasuna.