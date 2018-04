David Suazo sobre la Selección: "No puede ser que aún estemos buscando técnico"

Sabe lo que vale y se lo toma con calma. De la vertiginosidad de su debut, del paso del Tiburcio Carías al Sant’Elia hay tanta distancia como del Caribe al Mediterráneo. Porque hoy la “Pantera” es pausa y oratoria. No recibe ni dispara, sino que escucha y entrega conceptos para pensar. Es parte de su nuevo rol: dirigir las juveniles del equipo que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial.

Desde su oficina en Cagliari habla de todo. Critica, pero construye. Sus recuerdos de Olimpia, sus clases de entrenador, sus sueños, su historia, los jugadores de hoy, el mundial al que no vamos y por qué no vamos. Y claro, su anhelo de dirigir a la Selección. Por todo eso, sabe lo que vale. Y quiere estar preparado para afrontarlo.

¿Cómo es tu vida de entrenador en Italia?

Esta faceta es muy importante para mí. Es un poquito más difícil que ser jugador porque no todo depende solo de ti y tus acciones no son solo para ti. En este momento de mi preparación estoy trabajando con muchachos de 16 y 17 años. Es una etapa en la que para ellos tú eres sus ojos y un ejemplo. Es por eso que tienes que tener mucha responsabilidad, debes enseñar, educar, dirigir, es una etapa de aprendizaje mutua muy linda. No solo estoy aplicando mis conocimientos futbolísticos, sino que también entra el aspecto psicológico, las expectativas que puedes inculcar en los jugadores, los sueños. Y eso lógicamente tienes que manejarlo con cuidado. Antes como jugador ibas, jugabas y ya. Hoy debes trabajar lo futbolístico y además ser un educador, esa es la gran diferencia que hoy vivo y lo estoy disfrutando mucho. Es una faceta que me gusta, me encanta y hasta que pueda, voy a seguir.

¿Cuál es tu estilo como entrenador? ¿Qué estilo quieres proponer?

Más que estilo, es qué me gustaría proponer. Obviamente yo pienso que las características difícilmente las cambias. Muchas de tus ideas vienen de cómo tu jugabas y obviamente me encantaría, en futuro, proponer un fútbol que sea de atacar. Obviamente con la atención de ir adelante y todo lo que requiere eso.

Es lo que te gustaba a ti… Atacar y atacar.

Claro, obviamente para eso debes tener a los jugadores indicados, a los que te asemejes porque así se te facilitan mucho las cosas. Pero obviamente lo que quiero es proponer, proponer un juego ofensivo es una de mis características y obviamente ahora con tantos entrenadores buenos que hay en el mundo, para ir mirando ejemplos e ideas mucho más concretas.

¿Qué entrenador del escenario actual te gusta?

Te digo, he tenido muchos entrenadores en mi carrera. He tenido la posibilidad de haber trabajado con bastantes técnicos de gran renombre. Pero ahora mismo, ver a Jürgen Klopp en el Liverpool es una idea de juego que me encantaría, me encantaría poder ir en este camino, pero no es fácil.

Guardiola dijo recientemente que Klopp es el entrenador que mejor ataca en el mundo… ¿Coincides con Pep?

Me encanta esa idea de poder atacar y proponer. Me gusta la idea de ser menos miedoso y más propositivo. Obviamente hasta que tu equipo te lo permita, poder enseñar esto, en mi caso, sería la cosa más linda.

De los técnicos que tuviste… ¿Cuál te marcó más?

Te digo, es muy difícil, porque tuve muchos…

Pero de cada uno sacaste algo especial, ¿No?

Sí, por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con Roberto Mancini, que es un grande en cuanto a la relación con el jugador, fantástico. Tuve la oportunidad de entrenar con José Mourinho, pragmático como él no hay otro; Giampiero Ventura, que fue un hombre que como técnico fue un gran estratega. Por eso te digo que a nivel de escuela del fútbol italiano tengo la suerte de tener un poquito de todo. La verdad que estoy muy alegre de haber podido compartir con todos estos entrenadores. Cada uno te da una cosa y como un rompecabezas, vas coleccionando y eso te ayuda. De todos modos, la escuela que tú haces aquí, te avala mucho.

Y en tu formación… ¿Imagino que Primitivo Maradiaga y Chelato Uclés te marcaron también?

Para mí ellos son los mejores exponentes del fútbol hondureño. Yo pienso que el profesor Uclés es un maestro, como la palabra lo dice. Es un profesor del fútbol al cual le debo muchísimo, porque mi crecimiento como jugador de repente no he tenido la oportunidad de colaborar o recibir conocimiento de él, por la distancia y todo. Pero lo que me enseñó, lo que me dejó en aquel momento me quedó muy aquí dentro. Primitivo ha demostrado la calidad que tiene y a nivel nacional es indiscutible su recorrido. Pero no puedo dejar afuera al profesor Rubén Guifarro, quien fue quien me dio la oportunidad en la Sub-20 de poder mostrarme al mundo. Y también es una hazaña lo que hicimos con el profesor Reinaldo Rueda, yo pienso que fue volver a jugar porque ir a un mundial después de 28 años fue una cosa muy linda para todo el país.

David Suazo conversando con el enviado de DIEZ, Enzo Olivera en los campos de entreno del Cagliari.

Ahora que tienes otra vez el escudo del Cagliari en el pecho… ¿pensaste volver a este club en el que tantas alegrías viviste?

Todos mis amigos, todos, saben lo que yo decía de ser entrenador. Yo decía: “La última de las cosas que voy a hacer después del retiro es ser entrenador”. Y aquí estoy. Como se dice, nunca digas nunca. Es la verdad, nunca digas nunca, te juro. Inclusive, hay amigos que me dicen: “Yo no puedo creer que tú grites en el campo”. Es la frase que me dicen todos. “Me han dicho que tú gritas en el campo. Yo que te conozco, no lo puedo creer”. Pero bueno, así pasa. Uno se transforma. Esas son las anécdotas que tengo y el problema, como dice mi mujer, a la cual adoro y gran parte de mi suceso depende de ella: “El problema es que te gusta, nunca pensé que te iba a gustar ser entrenador. Y te estás volviendo loco”. Eso me dice ella. Y es así, es una faceta importante y que quizás me ha cambiado mucho. Nunca pensé que lo iba a hacer.

¿Te ves dirigiendo a la Selección de Honduras?

Obviamente que uno cuando encara este papel de entrenador todo puede pasar. Tuve la oportunidad de estar como colaborador técnico en el Cagliari. Verme como segundo entrenador ya dos veces en el equipo que llevo en mi corazón, ya para mí esa faceta fue muy espectacular. Fue corto, pero obviamente fue algo muy bonito. Como todos, me estoy preparando continuamente y uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Uno fue jugador, exjugador del club y ahora entrenador y hay expectativas que en cierto momento se pueden dar. Estamos para colaborar con la institución.

¿Qué tiene que haber en la selección para que tú vayas? ¿Un proyecto serio? Porque a veces te ofrecen un fierro caliente y tomarlo es complicado…

Fierro caliente o no me estás preguntando cosas que ahora no estoy en las condiciones de poder responderte porque no tengo esta experiencia como para decirte, se necesita esto, esto y esto. Si me dices que hay que trabajar en el sector juvenil, yo te digo, ok, esto se hace así y listo. Pero yo no teniendo todos mis requisitos, es difícil decirte que hay que caminar en este o determinado aspecto. Obviamente como todo trabajo se necesita un proyecto serio.

¿Te interesa formar un cuerpo técnico para dirigir a Honduras?

Es una idea que tengo, entrenar a la Selección de Honduras es algo que está presente en mí, porque me gustaría dejar algo a mi país. Si es como entrenador, sería una cosa muy bonita. Me hablas de mi cuerpo técnico, sería estúpido decir que no tendría un equipo de trabajo porque tú tienes el tuyo, tu método, la manera de laborar y las exigencias. Pero esto no quiere decir que pueda suceder, vas a Honduras y se puede dar la casualidad de que puedas trabajar con un excompañero de selección o no, que labore en el ámbito hondureño, a pesar de que mi hermano Nicolás trabaja como entrenador, son todas situaciones que te pueden ayudar. Pero es normal que cuando esto llegue a concretizarse y pueda ser una oportunidad, son cosas que se van planificando y se ven. Estando en el lugar, se miran.

Si te llamaran de Honduras ahora para dirigir a la Selección… ¿Te vas?

La única de las cosas ciertas que yo tengo es que debo terminar mi trabajo aquí con el Cagliari y finalizar mi curso de entrenador. Mientras yo no concluya mi curso de entrenador, es inútil decirte que sí, que puedo. Sería una respuesta que no tiene sentido. El hecho que mi nombre suene es una cosa que realmente me llena de orgullo como hondureño.

¿Qué debe mejorar Honduras para ir a Catar 2022? ¿Qué errores se cometieron?

Ya el hecho de pasar dos mundiales y no estar es impresionante. Lastimosamente en nuestro país nos falta programar mucho más y mejor las cosas. No puede ser que ya se ha terminado el proceso y todavía se está buscando, planeando y viendo qué se puede hacer. O sea, están pasando los partidos amistosos y la Selección de Honduras no los hace. Yo no digo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero si pasan los partidos y la Selección Nacional no está formada, obviamente hay cosas que hay que meter en el acto. De ahí iniciar porque lastimosamente no es fácil, pero se puede. Hay que querer hacerlo bien y realizarlo.

David Suazo revela que tiene en su mente dirigir la Selección de Honduras. Fotos Enzo Olivera

Está México, está Costa Rica… ¿Qué sensación te da?

Honduras tiene calidad. Tiene calidad para hacer bien las cosas. Pero te digo, lo que tenemos que pensar un poquito es decir, los últimos dos mundiales, casi la mitad de los futbolistas estaba jugando en Europa. Será un momento, será una situación que se dio. Pero ahora, lastimosamente, la mitad de los jugadores que integran la Selección están en un fútbol que a nivel competitivo es más inferior como la MLS. Obviamente la diferencia de calidad de nota. Esto no quiere decir que Honduras no puede, puede llegar, pero hay que trabajar mucho más.

Hablando de proyectos… ¿Qué le dejó Pinto a Honduras?

Estando fuera del ambiente hondureño, sin ver el día a día, me es difícil dar una respuesta. Yo te puedo decir que de lo poco que vi, el profesor seguramente trabajó hasta que pudo. Tenía una idea de hacer las cosas. Sé, porque estuve, sé de las dificultades en mi país y seguramente él se las encontró. A pesar de eso, Honduras jugó hasta el último partido para poder ir al Mundial. El profesor pienso que trabajó todo lo posible para ir. No se puede decir que él no hizo algo. Porque cuando uno es entrenador no se puede pensar negativamente. Lastimosamente van cuatro y no cinco.

Como entrenador de juveniles… ¿Qué cambios o ideas implementarías en el fútbol hondureño?

Yo pienso que en esta área hay cosas que en un futuro me gustaría implementar. Porque es el inicio de todo fútbol, es el futuro de todo país. Si tú trabajas en las fuerzas básicas, eso quiere decir que en un futuro vas a tener la posibilidad de tener éxito.

¿Qué gol, momento o triunfo te quedó más marcado en tu paso por Cagliari?

Mi primer gol con el Piacenza. Fue el último tanto del campeonato y el primero para mí. Cuando revivo ese gol, revivo mi emoción a pesar de que estábamos ya descendidos. Mi inconsciente se refleja en mi felicidad, había hecho un gol y eso me hacía tan feliz que no me daba cuenta de cuánto esto de bajar a la B nos podía pesar. Hacer ese gol fue espectacular, inolvidable. Después logré afianzarme y viví otras situaciones que me llenaron y me dejaron en el corazón del pueblo sardo.

¿Qué opinión tienes de Diego López? Fueron compañeros y hoy él dirige al primer equipo

Cuando a Diego lo veo con tantas canas me doy cuenta del estrés que se vive siendo primer entrenador. Es una broma (risas). Es un amigo, como a todos, le deseo lo mejor en su momento. Sabemos que no es una carrera fácil, pero él ya tiene experiencia en este ámbito. Ahora está trabajando con el equipo, está pasando por un momento muy positivo, más allá de los resultados. Pero como todos, nosotros somos los primeros hinchas del club y esperamos que las cosas se den como él las ha planeado.