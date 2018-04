¡Dura realidad! Roby Norales busca rescindir su contrato en Uruguay  

Hace al menos dos meses, en DIEZ se publicó como primicia de la transferencia de Roby Norales al Juventud de la Piedra (Segunda División de Uruguay). Sin embargo, después de que el catracho impartió ese viaje con rumbo a lo desconocido tatuado de ilusión, su realidad es otra.



En lo que va de la temporada Roby no ha sido convocado para ninguno de los encuentros. "Ni para estar en la banca me ha llevado el técnico", confesó molesto.

"He andado bien en los entrenos y tampoco me dan chance", lamenta Norales.



Pero eso no lo es todo... el tema económico es otro que lo tiene incómodo. El club tampoco le ha depositado sus pagos de acuerdo al contrato. Se sustenta de acuerdo a sus ahorros. "Gracias a Dios porque de lo contrario las cosas estuvieran más feas".

Y así poco a poco el sueño de Roby de realizar un buen papel en las tierras de Luis Suárez o de otros jugadores como Cavani se fue esfumando poco a poco a tal punto que desea rescindir su contrato para volver a Honduras.



Según conoció DIEZ, el delantero de 27 estaría dispuesto a ofrecerse a equipos como UPN o Vida para la próxima campaña.