Escándalo en Costa Rica: Jugador del Herediano admite fingir para que expulsaran a Bengtson

El defensor Leo González del Herediano sorprendió con escandalosas declaraciones al admitir que fingió una falta para lograr que expulsaran al delantero Jerry Bengtson en el juego que Saprissa perdió 1-0 en el cuadrangular final de Costa Rica.

Bengtson recibió la papeleta roja al minuto 78 mientras habían agarrones de camiseta en el área y González fingió que el catracho le golpeó el rostro y al final del partido el propio defensor lo aceptó.

"Fue un forcejeo normal, sí estoy claro que él no me tocó pero sí me lanza un golpe. Ya es decisión del árbitro de lo que vio él. No me toca pero sí me lanza el golpe... Hay que también simular, ser inteligente, en los partidos se gana de todas formas", reveló en declaraciones a Canal 7 al final del partido.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense se reunirá esta semana para dictaminar el castigo a Jerry Bengtson o si bien las palabaras de González servirá para que pueda ser habilitado y si existirá sanción al defensor por aceptar la simulación.