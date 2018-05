La extensa agenda de los legionarios hondureños por el mundo

Este fin de semana nuestros legionarios tienen bastante apretada la agenda, todos con diferentes objetivos por cumplir.

Comenzando en Costa Rica, Jerry Bengtson, que regresa tras su expulsión busca meterse a la de los primeros lugares con el Saprissa que visitan al Santos de Guápiles este domingo a las 4:00 de la tarde.

Alex López y Luis Garrido serían titulares con el Alajuelense en su visita al Herediano el domingo a las 6:05 de la tarde. Roger Rojas no verá acción por acumulación de amarillas.

En la MLS.

Dallas FC de Maynor Figueroa que no ha tenido participación por lesión visita a Los Angeles FC del portero Luis el "Buba" López (lesioando) este sábado a la 1:55 pm.

El tridente catracho del Houston Dynamo: Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García, enfrentan a Los Angeles Galaxy el domingo a las 6:30 pm.

El Sporting Kansas City donde milita Roger Espinoza, recibirá la visita del Colorado Rapid también el domingo a las 6:30 pm.

La USL (Segunda División):

El mediocampista José Escalante con el San Antonio enfrentará a los Fresno Football Club el domingo a las 6:30 de la tarde. El catracho viene de ser figura, anotando y siendo parte del 11 ideal de la jornada.

El exReal España Darixón Vuelto con los Timbers II van de visita ante St. Louis FC el domingo a las 6:30 pm.

España:

Anthony Lozano a buscar puestos de Europa League con el Girona que jugará de local ante el Eibar. El encuentro está programado para el sábado a las 5:00 de la madrugada.

Segunda División (Liga 123):

El Cádiz de Jona Mejía que no ha tenido participación en los últimos partidos choca ante el Albacete el domingo a las 10:00 am. El catracho no tiene participación desde el 14 de abril que jugó frente al Reus.

Mientras que Bryan Acosta que es titular con el Tenerife, buscará pelear puestos de playoff cuando enfrenten al Almería a las 12:00 del mediodía de este sábado.

Italia (Segunda División)

El Brescia de Rigoberto Rivas que vio desde la banca el partido anterior contra el Frosinone, visita al Cittadella este sábado a las 7:00 de la mañana.

Grecia

Alfredo Mejía con el Xanthi visita al Panathinaikos uno de los equipos grandes de la liga griega. El partido comienza a las 10:00 de la mañana del sábado.

Bélgica

El Anderlecht del volante Andy Najar que regresó a las canchas después de siete meses de inactividad visita al Brujas y el encuentro será el domingo a las 6:30 de la mañana.

Portugal (Segunda División)

El Nacional de Madeira donde milita, el delantero Bryan Róchez está a un paso de lograr el ascenso a la primera división, visita al Arauca este choque está programado para el domingo a las 4:15 de la madrugada. Si gana es nuevo inquilino de la primera liga.

La suerte no es igual para el Gil Vicente de Jonathán Rubio que se ahoga en las últimas posiciones de la tabla por no caer a la tercera división. Tratará de ganar su partido de local ante el Sporting Club Covilhã el domingo a las 9:00 am.