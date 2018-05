La historia detrás de Darío, el barbero personal de Emilio Izaguirre

En casa de Emilio Izaguirre hay tiempo para todo, hasta que llegue Darío y con sus manos prodigiosas le corte el pelo cada vez que él se lo solicita. Además de su peluquero privado, es un buen amigo del futbolista catracho.



Viste de camiseta azul, gorra y jeans color blanco. Usa guantes y tiene un foquito colgado en su cabeza para no perder detalle al momento de hacer su trabajo.



“Siempre que vengo de vacaciones, lo llamo, le pido que venga a mi casa para cortarme el pelo, a domicilio, siempre viene con amabilidad, pero hay que pedirle cita para contactarlo”, cuenta el propio Milo.

Darío es un tipo tranquilo y atiende el llamado de Emilio con alegría. “Para mí, es un honor que el hombre confíe en mis manos. Las oportunidades se dan, es un gusto cortarle el pelo a una persona como Emilio, siempre humilde, servicial, somos amigos ahora”.

Darío, muy concentrado haciendo su trabajo. Foto: Juan Salgado.

Y añade a su comentario: “Yo antes le cortaba el pelo a Muma Bernárdez, por medio de él fue que comencé a trabajar para Emilio”.



Izaguirre confirma la historia y recuerda: “Fue para un partido contra Panamá en Tegus, le pregunté a Muma, y me presentó a Darío, ahora tenemos mucha confianza”.

Darío dice que hace algún tiempo les corta el cabello a varios futbolistas, entre ellos Wilson, Jerry, Milton y Johnny Palacios. “A ellos los conozco desde La Ceiba, yo soy de allá, a todos ellos les he cortado el cabello”,



Y mientras mete máquina, tijera y todo lo que sea necesario, Darío se siente orgulloso de que Emilio lo tome en cuenta, aunque: “Nunca me ha hecho una trastada, ja, ja, ja. Es broma. En otros países me han hecho desastres más bien y él me tiene que arreglar los relajos”.