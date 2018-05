El Girona FC y Antony Lozano a un partido clave contra Eibar

El Girona FC y Antony Lozano se juegan su última carta en la penúltima jornada de LaLiga de España cuando se enfrenten este sábado a su similar del Eibar.



Para es encuentro el juego está disparejo según las estadísticas. Ambos conjuntos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de dos victorias de Girona y dos empates; por un triunfo del Eibar.

De los últimos tres encuentros, el conjunto del catracho solo ha conseguido sumar cuatro unidades de nueve posibles. Detalle que lo ha privado de colarse en puestos de la UEFA Europa League para la próxima campaña.

Sin embargo, eso no les quita el sueño. Actualmente marchan en la novena posición con 48 unidades. Así que para manternse con aspiraciones están obligados a ganar, no solo este, sino también su próximos dos juegos (Valencia y Las Palmas), además de favorecerse de una serie de rusultados.



Ficha de juego: Girona vs Eibar



Jornada: 36

Estadio: Montilivi

Hora: 5:00 AM

Fecha: Sábado 05 de mayo 2018