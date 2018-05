'Choco' Lozano: "Siempre trabajo con la ilusión de poder jugar de inicio"

Antony Lozano, hondureño del Girona FC ha declarado hoy en conferencia de prensa a tres días para medirse al Valencia por la jornada 27 de La Liga el próximo sábado a las 10:30 de la mañana.

El artillero catracho sabe que la visita de los 'ché' es bastante difícil, pero que trabajarán con la "ilusión" de ganar y cerrar bien la temporada.

"Se trabaja con ilusión y ganas, necesitamos que pase un milagro, pero si hoy se da el resultado (que Madrid gane al Sevilla) y nosotros el fin de semana ganamos habrá posibilidades siempre" (de entrar a los playoff de la Europa League).



A su vez añade. "La ilusión siempre es la misma y ha sido de trabajar fuerte siempre, las cosas se complicaron un poco pero eso no quiere decir que el equipo no haya hecho un gran año, tiene mucho mérito seguir hablando de esto a estas alturas".

Al delantero le preguntaron por qué no está jugando como titular. "Siempre trabajo con la ilusión de poder jugar de inicio, uno siempre espera esa posibilidad, he venido jugando poco pero así lo ha decidido el que manda que es el míster, si me llega la posibilidad, tratar de hacerlo bien".



También tuvo palabras de elogio para su compañero, el uruguayo Christian Stuani.

Choco Lozano celebrando su primer y único gol de la temporada con el Girona. "He aprendido muchísimo de jugadores como Stuani, que es un honor para mí entrenar con jugadores de este nivel, he crecido mucho como futbolista en estos meses".

ESPERANZADOS CON JUGAR LA EUROPA



Para 'Choco' Lozano el apoyo de sus aficionados en Montilivi es muy importante. "Esperemos que la afición se pueda volcar al estadio, siempre hemos tenido el apoyo de ellos".



Vislumbra, además, un panorama complicado pero no imposible del Girona en el cierre de La Liga, donde pelean por ingresar a los playoff de la Europa League.

"Nosotros estamos pensando en Valencia. Lo más importante será el fin de semana, debemos hacer un buen partido y terminar bien lo que queda de año", explica.



Y es que hoy será fundamental el juego reprogramado entre blancos y andaluces, por lo que Choco desea que gane el equipo de Zidane, así les abre espacios rumbo a su cometido.

"Lo más normal sea que el Real Madrid gane el partido, pero esto es fútbol y nunca se sabe, esperemos que el resultado sea favorable para nosotros, lo más importante es que nosotros hagamos nuestro trabajo bien", cierra diciendo.

Girona FC cayó en un bache futbolístico craso que le privó de seguir luchando por puestos europeos directo. El equipo del hondureño no triunfa desde el 19 de abil cuando ganó fuera de casa 1-2 al Alavés.



Además, de los últimos ocho partidos, Girona perdió cinco juegos, tres de ellos de local; empató dos y nada más ganó uno.



EL DATO

Antony Lozano ha disputado 12 partidos con el Girona FC en la Liga, anotando nada más un gol; ante Villarreal en el triunfo a domicilio 0-2 el 3 de marzo de este 2018.