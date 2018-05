Bryan Róchez tras ascenso con el Nacional en Portugal: "Volví a renacer"

Bryan Róchez llegó con la expectativa de recuperar su olfato goleador, lo hizo y colaboró en gran medida para que el Nacional Madeira, club en el cual comenzó a formarse la estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, ascendiera a la reconocida Primeira Liga. El ex del Real España se reporta listo para el desafío y no le teme.

Desde su hogar en Madeira, la hermosa isla considerada un destino turístico de primer nivel en Europa, el cañonero se refirió a sus vivencias esta campaña y la expectativa que le genera ser el “9” de la Selección de Honduras que comenzará a forjar a finales de mayo un nuevo camino mundialista rumbo a Catar 2022, de la mano del interino Carlos Tábora.

¿A qué sabe ser de primera en una liga como la de Portugal?

Contento porque la verdad sucedieron bastantes cosas para darse esa alegría, pero para un campeonato se sufre, sobre todo a la hora de llegar y toca celebrar al máximo.

Paso a paso se acomodó a la dinámica del equipo, ascender a primera es un éxito importantísimo...

Llegué cuando el torneo había comenzado, a una ciudad bien bonita, a una institución que me acogió bien; me costó adaptarme, aparte el idioma, llegué solo. Pero gracias a Dios se fueron dando las cosas, empecé a tener minutos de juego, que es a lo que venía. Fui siendo regular y parte importante del equipo, metí goles y la verdad terminamos bien el año, se cumplió el objetivo y coronarnos campeones es histórico en la Liga porque hace tiempo no se había visto que un equipo que un año atrás descendió retornara siendo campeón.

Volverá a haber fútbol de primera en la ciudad donde nació Cristiano Ronaldo, ¿ya los felicitó él?

No, la verdad aún no hemos tenido esa dicha, pero es la ciudad de él y el equipo donde nació, todos aquí están contentos y orgullosos de lo que ha logrado internacionalmente.

¿Ya lo identifican los “torcedores” (hinchas)?

Más que todo en el estadio, el apoyo que me brindan, conocen a mi familia igual y se les agradece el apoyo que nos dan; los aficionados están contentos y nos brindan respaldo, feliz por eso.



¿Seguirá con el club en primera?

Aún tengo contrato, el míster habló conmigo personalmente diciéndome que contaba conmigo para la próxima temporada, hace un día se dio la renovación de él por una campaña más, yo contento con eso, así que toca trabajar y luego disfrutar las vacaciones con la familia para prepararse para lo que viene que será más exigente todavía.

¿En Portugal ha vuelto a sentirse futbolista?

Sí, más que todo la venida al principio era por eso, para tener más minutos de juego y ser un futbolista importante en una institución, hacer goles; cuando tuve tiempo lo hice de la mejor forma y los frutos se dieron, como quien dice volví a renacer y gracias a Dios es fruto del trabajo que he estado realizando y seguiré haciendo.

Tanto renació que aquí ya lo están mencionando para el proceso rumbo a Catar 2022...

Me ilusiona bastante, aparte que ya el profe Tábora me conoce, trabajamos para eso y esperamos que se pueda dar, si no, disfrutar de las vacaciones y luego a laborar.

¿Se ve en esta eliminatoria mundialista?

Claro, siempre sueño con estar, está latente y ojalá se pueda cumplir.

Cambiando de tema, ¿cuánto pesar le dio que su Real España no lograra el bicampeonato?

Uyyy, difícil, la verdad fue un día que comencé alegre porque fue cuando supimos que íbamos a subir (a primera), estamos viajando, pero al llegar al hotel me puse pendiente del partido (con Marathón), me dio tristeza porque al comienzo se perdía ya, el club se recuperó poquito, pero en el segundo tiempo volvía a caer y se complicó la serie, pero la verdad Marathón fue en los dos partidos justo vencedor, no queda más que felicitarlos y esperar que el equipo el próximo torneo lo haga de la mejor forma.

¿Qué le dice a la hinchada españolista?

Que es normal sentirse así, como estoy yo, pero seguir teniendo fe en el club, la verdad las lesiones afectaron un poco.

¿Veremos a un Bryan Róchez goleando en la Primeira Liga?

Primero Dios, ahorita disfrutaremos de las vacaciones con la familia y luego a prepararnos para eso y tener una excelente temporada.