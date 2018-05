Girona cae en casa ante el Valencia con un Choco Lozano falto de brillo

El Girona no pudo despedirse de su afición con un triunfo y terminó perdiendo 1-0 ante Valencia en el último juego de la temporada en el Estadi de Montilivi. El hondureño Antony "Choco" Lozano inició de titular y fue sustituido al minuto 72.

El catracho comenzó en el once inicial tras la ausencia de Portu y no obtuvo el protagonismo deseado. Luchó y peleó cada balón, pero no pudo crear peligro en el marco de Jaume Doménech.

La primera parte fue muy cerrada, con dos equipos luchando en el medio. Borja García y Guedes consiguieron rematar a marco, pero sin suerte.

Los dirigidos de Pablo Machín adelantaron líneas en la segunda parte en busca de ese triunfo, pero los Murciélegos tampoco dejaron de pisar el acelerador.

Al minuto 61 Luciano Vietto robó un balón en el área rival, cruzó la mediacancha y desde la frontal sacó un potente derechazo imposible para Bono.

Con este triunfo Girona desciende un puesto en la tabla de La Liga de España y pasa a ocupar la casilla 11 con 48 puntos. Valencia sigue cuarto con 70 puntos.

Iniciales:

Girona: Bono, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Maffeo, Timor, Granell, Mojica, Borja García, Choco Lozano y Stuani.

Valencia: Jaume, Lato, Murillo, Vezo, Montoya, Ferran, Soler, Masimovic, Guedes, Vietto y Zaza.

