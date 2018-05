Xanthi de Grecia busca renovar al hondureño Alfredo Mejía

Alfredo Mejía ya terminó su participación en el Xanthi de Grecia y de momento el seleccionado nacional solo piensa en descansar, aunque estaría con la Bicolor para los amistosos ante El Salvador y Corea del Sur. El ex de Real España, Motagua y Marathón consideró que tuvieron una buena campaña, pero no se metieron a puestos europeos.

Las bonitas vacaciones de Alfredo Mejía en Grecia

“Fue bastante positivo el torneo, quedamos en sexto lugar, aunque no pudimos clasificar a la Europa League, empatamos en puntos con el quinto puesto y ellos al final clasificaron”.



En cuanto al tema contractual, el contención finalizó su vínculo y sobre ello mencionó: “Me gustaría seguir en el equipo, pero vamos a esperar, pienso en ir a descansar a Honduras y luego tomar una decisión, si se da la oportunidad de cambiar, pues bienvenido sea, ya llevo varios años aquí y los equipos ya lo conocen a uno. El Xanthi quiere hablar conmigo por el tema de la renovación, pero si me toca cambiar de equipo, pues bienvenido, me gusta la liga de Portugal y la de Turquía, veremos”.