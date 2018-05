Roger Rojas tras eliminación del Alajuelense: "Cambiaría los goles por el campeonato"

Roger Rojas, a pesar de sus 20 goles en su primer torneo en el fútbol de Costa Rica con el Alajuelense, el equipo manudo quedó fuera del Torneo y sumará cinco años de sequía.

Leer más: Así marcha la tabla de goleadores del fútbol de Costa Rica

El delantero hondureño habló luego de la eliminación de los erizos a manos del Saprissa en la cuadrangular final y dejó ver su tristeza.

"Es doloroso perder, enfrentamos a un gran rival, así es el fútbol, toca nada más aceptar la derrota", comenzó diciendo Roger Rojas.



A su vez, explicó lo que faltó a los suyos para sellar la clasificación a la finalísima del Torneo de Costa Rica.

"Nos faltó un poco más de jugadas de gol porque no tuvimos muchas, era un partido así, cerrado, desgraciadamente no aprovechamos, felicitar a Saprissa y que gane el mejor ahora", expresó a los micrófonos de Teletica.



Preguntado por las impresiones que le deja el campeonato costarricense, Rojas admite que: "Los goles nada más. Los goles lo ayudan a uno como delantero pero los cambiaría por el campeonato, desgraciadamente no se pudo, pero gracias a Dios hice un buen torneo individualmente, me voy triste porque quedamos fuera del campeonato".