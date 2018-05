Bryan Acosta sobre convocatoria: "No han hablado conmigo, me debo 100% al Tenerife"

Bryan Acosta, mediocampista que milita en el Tenerife de la Segunda División de España, aún no sabe si Carlos Tábora contará con él para los partidos amistosos que Honduras jugará ante Corea del Sur el 28 de mayo y a El Salvador el 2 de junio.

“Ahora hay dos partidos, pero conmigo no han hablado nada, me debo 100% al CD Tenerife y seguiré trabajando hasta que se dé la oportunidad de la selección. Si me llaman, iré, siempre es un honor vestir la camiseta de mis país”, dijo Acosta al portal español El Dorsal.

Acosta regresa con su equipo tras cumplir un partido de suspensión ante el Reus, Tenerife juega el viernes ante el Sporting a la 1:00 de la tarde.

“Ahora afrontamos el encuentro con toda la responsabilidad del mundo, como si fuera el primer partido, para acabar con buen sabor de boca. Sabemos que se están jugando el ascenso, vendrán a ganar sea como sea, pero tendremos que hacer valer que jugamos como locales”, expresó el hondureño.

Además el catracho se refirió a la mala racha de los blanquiazules que ya no tienen posiblidades de entrar a los playoff y aspirar a Primera División.

“Fracaso tal vez no, la liga está muy pareja y el rival cuenta. Lastimosamente la cosa está muy difícil. Después de la buena racha ha sido un golpe duro sufrir tantas derrotas. Quedan tres jornadas y esperamos acabar logrando los máximos puntos posibles”, concluyo Bryan.