Ex boxeador Óscar de la Hoya está fascinado con el fútbol de Alberth Elis

Óscar de la Hoya, ex boxeador y cantante mexicano-estadounidense, ahora es uno de los presidentes del Houston Dynamo, equipo de la MLS de los Estados Unidos y ha hablado maravillas del delantero hondureño Alberth Elis, goleador de los 'naranjas'.

Alberth Elis da asistencia en empate del Houston Dynamo ante Vancouver

El 'Golden Boy' atendió a Deportes Total USA y comentó la buena labor que hace el atacante con el conjunto de la MLS y con todos los futbolistas latinos.



"Me fascina un jugador, todos son increíbles, pero hay uno que le dicen 'Panterita', de Honduras, mucho talento, los fans del Houston (Dynamo) lo adoran, porque obviamente, mete goles, es lo más importante para ganar juegos", comenzó diciendo el ex boxeador.

Además habló de que no solo trabaja para su mejoría, también para otros futbolistas. "Es un jugador que está abriendo puertas, no solo para Honduras, si no para muchos latinos".

De la Hoya también comentó del crecimiento de la MLS, del trabajo del Houston Dynamo para hacer que los latinos sientan un cariño por el club.

"Lo que me fascina de la MLS es que es una liga muy latina, entiende a sus fans latinos, me da orgullo de ser parte dueño del Dynamo, la mayoría de la gente de Houston es latina, estamos muy unidos a nuestras raíces", cerró.