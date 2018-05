Bryan Acosta y el Tenerife se meten a la pelea por los playoff de la Liga 123

El volante hondureño Bryan Acosta fue titular con el Tenerife luego de cumplir con un partido de suspención, su equipo ganó 1-0 al Sporting Gijón y se mete a la pelea por los playoff de la liga 123, su técnico Joseba Etxeberría habló del catracho tras el partido.

Leer más: Doña Queta, la seguidora más fiel del Marathón que quie la novena

“Es un chico que nos da mucho, básicamente por la forma de jugar, para tener éxito en la presión no es tan importante el primer que va sino el segundo, y en eso es un especialista. Su posición cuando llegué era más retrasada, pero creía que iba acertar colocándolo ahí. Tampoco me gusta destacar puntualmente, el bloque ha estado bien, muy ordenado, porque si no es muy difícil ganar al Sporting”, destacó Joseba al Dorsal.

Acosta fue situación al minuto 81 en su lugar ingresó Juan Carlos Real, matemáticamente el equipo de la isla tiene posiblidades de pelear por los playoff de la Liga 1-2-3, con este triunfo se ubica en la décima posición a cuatro puntos del Numancia que está en el sexto peldaño con 61 y juega mañana domingo a las 8:00 AM.

El próximo partido del Tenerife será de visita el domingo 27 de mayo ante el Cádiz.