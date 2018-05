Jerry Bengtson rechaza oferta de Saprissa ¿Apertura a Motagua?

El atacante hondureño Jerry Bengtson, se coronó campeón por primera vez en la Liga de Costa Rica con el Saprissa, pero su futuro queda en el aire.

Como lo develó el propio futbolista al periodista de DIEZ Jeison Solano, tras el final del encuentro ante Herediano, rechazó la primera oferta sobre la mesa que le hicieron los morados.

"No se sabe todavía, vamos a esperar. Me hicieron una propuesta pero les dije que no me gustaba porque no estaba pidiendo ni más ni menos, solo que quedara mi contrato como estaba. Vamos a esperar estos días que respuesta me dan", comentó.

Según conocimos, lo único que pedía el atacante es que eliminaran una de las cláusulas que no le gustaba. Esta habría sido la razón por la cual decidió no firmar. Además de detallar que no estaría dispuesto a vestir otro escucho en la Liga tica.

El rendimiento de Bengtson fue de menos a más en el tramo final de la campaña en donde terminó siendo titular con buenas actuaciones al cerrar con siete anotaciones.

Tras ello, el ariete de 31 años deja las puertas abiertas a Motagua para negociar su fichaje, tomando en cuenta la marcha de Rubilio Castillo.