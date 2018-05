Jerry Bengtson revela la razón por la cual no siguió en el Saprissa  

Luego de coronarse campeón con el Saprissa de Costa Rica, el delantero catracho Jerry Bengtson, decidió no firmar el nuevo contrato que le ofreció el conjunto morado.

Tras ello, él mismo habló con La Nación y explicó los motivos por las cuales habría pasado su decisión alegando que fue por "poco presupuesto", tomando en cuenta que en la renovación no cumplía con sus exigencias y estas no tenía nada que ver con lo económico.

"Ellos me hicieron una propuesta, no me gustaron algunas cláusulas y dije que así no podía continuar. Yo quiero aclarar que no estaba pidiendo un aumento, pero al final se decidió que no se podía quedar así y bueno", comentó.

Pese a ello Jerry dice que "me marcho agradecido con Saprissa porque en el año que estuve logramos muchas cosas importantes y me fui campeón", aunque se lamenta porque "me hubiera gustado seguir en el equipo, no se pudo y ahora solo desearle mucha suerte y éxito a la institución para que sigan cosechando títulos".

El atacante salió por la puerta de enfrente del conjunto morado, aunque en la temporada fue de menos a más, terminó siendo uno de los sacrificados en otra posición (extremo), aún se despidió con siete anotaciones en la última temporada.

¿Qué pasará con su futuro?

Después de siete años jugando fuera del país el deseo del futbolista de 31 años, quien ahora está en el país pasando vacaciones con su familia, es seguir en el extranjero, aunque eso depende de las próximas propuestas que reciba tomando en cuenta que tampoco descarta vestir la camisa de un club de la Pirmera División de Honduras.