Madre de Romell Quioto. "Estoy preocupada, no he podido dormir"

Hortensia Robinson, madre del futbolista del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos y Selección Nacional, Romell Quioto, reaccionó preocupada este lunes al enterarse que su hijo había sido amanazado de muerte por un compatriota indocumentado que sacó su arma de fuego.

"No he podido dormir por la preocupación desde el día del incidente, tampoco él está tranquilo, ojalá la gente lo ayude con mensajes positivos, estoy consciente que no debió haber actuado de esa manera, pero tiene su carácter", explicó la progénitora del ex atacante del Vida.

Según el portal de Abriendo Brecha el futbolista salió a una discoteca latina donde un aficionado catracho lo reconoció y comenzó a tomarle fotos, luego el compatriota se acercó y le pidió tomarse una fotografía juntos pero la acción que había hecho antes no le gustó a Quioto.

"Ya ratos veo que me estás tomando fotos. ¿con qué permiso? le reprochó el atacante, la discusió pasó a más y Quioto terminó escupiendo la cara de su connacional un acto que provocó el enfado de aficionado que fue a su carro a sacar una arma de fuego para amenazarlo.

"Estoy triste, preocupada por lo que le está pasando, me siento mal no sé porqué reaccionó de esa manera, estoy preocupada, es mi hijo que está en un país extraño, no conocemos los corazones de las personas allá", reiteró Robinson, quin reside en la comunidad garífuna de Río Esteban, Colón.

Y agregó. "Desde pequeño ha sido temperamental como todo joven que tiene su carácter, no sé de donde sacó ese carácter pero siempre lo aconsejo, siempre le digo que sea humilde, que cambie su temperamento porque eso no lo va a llevar a nada bueno"

La madre del ex atacante olimpista reiteró. "Como madre le pido a Dios que no le pase nada malo, siempre le aconsejo que cambie su temperamento, eso no le va a traer nada bueno, no quiero que la gente perversa de la mente comience a criticar, hay que ayudarle al muchacho que tiene su temparamento como todo joven"

De acuerdo al informe del citado medio, un testigo contó que Quioto al ver esta acción amenazó al aficionado con denunciarlo ante agentes de Migración de aquel país del norte para que lo deportaran a suelo hondureño.

"Me da pena tantas cosas malas que la gente opina en redes sociales de mi cipote, la gente lo ha criticado mucho, la gente tiene que ser consciente y analizar el problema de lo que pasó pero no deberían estar criticando a mi hijo porque es ser humano que comete errores como todos", señaló la angustiada madre

"No entiendo porque la gente le hace una tiradera por redes sociales, deberían aconsejarlo antes de criticaarlo para que vaya mejorando, eso afecta a Rommel y a su familia como madre les pido el favor ayudarlo antes de criticarlo por su temperamento", cerró.