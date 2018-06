Bryan Acosta: “Si llega una oferta de primera decidiremos todos”

El mediocampista hondureño del Tenerife de España, Bryan Acosta, habla de su primera temporada en la segunda de España y dice que no le cierra la puerta si llega una oferta para llegar a la Liga de las estrellas.

El catracho que tuvo una buena campaña, explica que se sintió cómodo por la confianza que tuvo de los dos entrenadores que tuvo el cuadro de la isla en la temporada. Se disculpa con la afición por no lograr el soñado ascenso.

¿Cómo está el equipo después de quedar sin opciones matemáticas de playoff?

Estamos bien, pero no del todo. Estar en playoff era lo que queríamos y estamos un poco cabizbajos. El empate in extremis del fin de semana pasado nos dejó mejor sabor de boca y ahora queremos acabar la liga venciendo en casa para darle una última alegría a la afición.

Se les ha visto entrenando con muy buen ambiente, relajados, pero obviamente fastidiados por la no clasificación.

Cierto, aunque cuando comenzamos los entrenamientos nos olvidamos de todo. A pesar de no clasificarnos para el playoff, debe haber un buen ambiente en los entrenamientos. Y repito, lo importante ahora es conseguir una victoria en el Heliodoro.

Comentaban algunos compañeros tuyos que el Albacete se juega la permanencia, pero sería una falta de respeto no darlo todo. Sobre todo por los otros rivales que también luchan por no descender, ¿no?

Obviamente, debemos salir a ganar. Somos un equipo grande, y siempre salimos a por la victoria, y como tú dices, sería una falta de respeto para el resto no darlo todo. Ya lo hicimos contra el Sporting y el Cádiz y el sábado no será distinto.

¿Y cómo será esa despedida con la afición? Porque habrá menos gente, estarán desencantados por la situación…

Yo creo que será bonito y espero que vayan al estadio como hasta ahora, porque nosotros queremos brindarles una última victoria y despedir la liga de la mejor manera posible, que se vayan con buen sabor de boca al término del encuentro.

Llevamos una semana un poco raras a raíz de las declaraciones del míster sobre el vestuario. ¿Cómo lo estás viviendo tú?

Esas cosas no se tocan, no sé bien de lo que se está hablando. Yo me dedico a entrenar bien cada día y entregar el máximo.

Falta poco para que encares las vacaciones, y supongo que lo harás con toda la tranquilidad del mundo puesto que firmaste un contrato largo con el CD Tenerife y tras el verano volverás a la Isla, ¿no?

Sí. Esta semana se sabía si entrábamos en playoff o no y ya planifiqué las vacaciones para estar tranquilo y disfrutar de la familia. Luego, volver para entrenar a tope para comenzar la liga bien desde el primer encuentro.

El lunes y martes serán las reuniones con Alfonso Serrano, aunque la tuya será un mero formalismo…

Creo que sí. Hablaré con Alfonso pero mi intención es volver después del verano.

¿No te planteas salir ni en el caso de que hubieran ofertas?

Por ahora no hay nada, no he escuchado nada. A cualquier futbolista le gustaría salir a jugar en Primera División, pero yo espero hacerlo con el CD Tenerife. Lo dejo al club, yo estoy a su disposición y él es quien decide. Yo tengo contrato, y si llega algo de Primera, decidiremos entre todos que es lo mejor para ambas partes.

Hubo polémica por el tema de la reunión de la próxima semana. Había jugadores que tenían billetes sacados para principio de semana que se vieron obligados a cambiar. ¿Es esa tu situación?

No. Yo tengo mi pasaje para el miércoles. Somos responsables, y si hay reuniones pues tendremos que irnos después de charlar con Alfonso Serrano.

Una cosa es la temporada del CD Tenerife, y otra es la tuya personal. La Segunda División no conocía a Bryan Acosta y creo que has dejado buen sabor de boca. ¿Estás contento con tu primera temporada como blanquiazul?

Sí. Tal vez al principio me costó un poco pero me adapté muy rápido al juego de Segunda División, y creo que he terminado bien la temporada.

Decía Etxeberria que en esta categoría, casi que era más importante ser atleta que futbolista. Y tú en eso vas sobrado…

Pues no voy sobrado, pero físicamente me encuentro muy bien. Desde el principio de mi carrera me he preparado bien y solo me queda demostrar en cada entrenamiento y en cada partido que debo estar en el once.

Pero la media punta era desconocida para ti hasta esta temporada.

La verdad es que sí. Nunca había jugado en esa posición pero estoy para aportar y ayudar. Si el míster decidió ponerme ahí yo agradecido por la oportunidad y creo que la he aprovechado y he rendido en esa media punta.

Aunque le primero en situarte en ese puesto fue Martí, ¿verdad?

Sí, el primero que me utilizó fue Martí en un partido frente al Deportivo en pretemporada, pero en liga jugué más por fuera o en el mediocentro. Con la llegada de Etxeberria me puso ahí y por suerte, salieron bien las cosas.

¿Y cuál fue tu impresión cuando te dijeron por primera vez que ibas a jugar tan arriba?

Pues el primera partido salí desde el banquillo frente al Alcorcón y me enteré cuando el míster me dijo que saldría en ese puesto. Me pidió que presionara la salida del balón y supimos adaptarnos.

Está claro que este nuevo estilo que ha implantado Joseba a ti te viene muy bien.

Cierto. Como ven, soy el primero en presionar y hemos tenido partidos mejores y partidos peores, pero esperamos mejorar poco a poco.

Quizás, tu mejor versión la vimos en Pamplona, ¿verdad?

Creo que sí. Robé muchos balones y se dio la ocasión de hacer gol. Hicimos un buen partido, era una buena oportunidad para nosotros y supimos aprovecharla.

¿Qué esperas para la próxima temporada?

Sobre todo mejorar las cosas. Reforzar lo que hemos hecho bien y mejorar lo que hicimos mal. Darlo todo siempre, nos estamos jugando un papel importante para poder ascender y será una temporada complicada.

Salvo Mula y Longo que están cedidos, e Iñaki y Casadesús que terminan contrato, el resto continuará salvo algún cambio. ¿Crees que es bueno mantener el bloque o es necesario que haya cambios?

La verdad es que creo que sería bueno mantener el grupo. Ya nos conocemos y pienso que la continuidad es sinónimo de éxito. Habrá salidas y entradas, pero tanto los que nos quedemos como los que vengan iremos a por el ascenso.

Y respecto al entrenador, ¿opinas lo mismo? ¿Apuestas por la continuidad de Etxeberria?

Imagino que sí. Trabajará con una base que ya conoce y que ha trabajado con él y los que vengan seguro que aportarán mucho.

Y por último, un mensaje para la afición blanquiazul.

Lo primero es disculparnos por no haber podido entrar en play off. Pero decirles que la próxima temporada pelearemos desde el primer partido para estar lo más arriba posible. Queremos luchar por los dos primeros puestos que dan el ascenso directo.