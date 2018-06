Bryan Róchez: "Ahora buscaremos clasificar a la Champions o la Europa League"

Bryan Giovanni Róchez nació en Tegucigalpa, pero creció en Tornabé, una comunidad garífuna ubicada en Tela, en el Caribe hondureño. Tuvo sus comienzos en las categorías inferiores del Real España, donde pasó desde la liga infantil hasta el torneo de reservas. En 2012, con 17 años de edad, fue promovido al primer equipo bajo la dirección técnica del argentino Mario Zanabria.

Tras una buena campaña con la Máquina, fue fichado por el Orlando City y luego por el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, posteriormente por el Nacional de la segunda división de Portugal.

Su gran aporte fue importante para que el club luso ascendiera este año y acaparara los reflectores con su estreno en el máximo circuito portugués. En este torneo se codeará con las grandes estrellas de la Primera Liga como Iker Casillas, Jonas, Metroglu, Marcos Acuña, Seydou Doumbia y Haris Seferević entre otros.

¿Cómo fue tu experiencia en la segunda división de Portugal?

La experiencia fue muy bonita, la gente me trató bien, aprendí muchas cosas porque es una liga competitiva, hay buenos jugadores en segunda división. Gracias a Dios logramos ascender a Primera División y ahora vamos a buscar protagonismo, llegamos al primer lugar de la tabla y no soltamos la plaza, ascendimos directamente, allá ascienden el primero y segundo lugar del certamen.

¿A qué equipo vencieron en la final?

No disputamos la final, en el formato del campeonato ascienden directamente el primero y segundo lugar, mi equipo terminó en la cima con 67 puntos y ahora vamos por cosas mejores como clasificar a la Champions o la Europa League.

¿Cómo es la afición del Nacional?

El equipo tiene su propio estadio, no es tan grande, pero muy acogedor, la afición apoya mucho al club, es muy exigente, pero nunca deja solo al equipo, ahora que estamos en primera división las cosas serán diferentes, todo mundo está entusiasmado porque estamos en la élite de una de las mejores ligas del mundo.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato?

Al principio firmé por tres años, ahora me quedan dos de contrato. Tengo muchas expectativas, quiero sumar más minutos, deseo seguir compitiendo por la titularidad, quiero ser un jugador importante en el club, ser clave para el equipo en Primera División como lo hice en segunda donde jugué 16 partidos de titular, otros saliendo del banco, tuve buen puntaje en lo personal, ahora busco mejorarlo porque habrá muchos ojos puestos en nosotros ahora que estamos en Primera.

¿Qué jugador de la liga portuguesa admira?

Hay buenos jugadores, los mexicanos están haciendo una buena temporada, hay muchos brasileños de calidad en el Porto, en Benfica, están Jona, Tiquinho, que tienen su recorrido; Iker Casillas juega en el Porto, son los actuales campeones de Portugal.

¿Se imaginó enfrentar a Iker Casillas?

No, la verdad no, solo lo miraba con la selección de España y Real Madrid, ahora el fútbol me da la oportunidad de enfrentarlo, será un privilegio encarar a un futbolista de la calidad de Casillas y muchos que juegan en esta liga como Jona Gonçalves, Bryan Ruiz y Jeremy Mathieu.

¿Son reconocidos los hondureños en la liga portuguesa?

Sí, la gente nos reconoce, en Benfica estuvo David Suazo, fue referente del equipo, mucha gente me pregunta por David, aquí lo recuerdan mucho por su velocidad y talento. Aquí también jugó Brayan Beckeles en Boavista y Jonathan Rubio en segunda división, pero la gente lo recuerda.

¿Sigue al frente el técnico Costinha?

Sí, el profesor sigue al frente del equipo, incluso ya ratificó 18 jugadores para primera división, la base nos quedamos, entiendo que se van a reforzar con futbolistas de renombre, ahorita contrataron a un lateral derecho y un delantero colombiano, también renovaron a otro grupo.

¿Cuándo se integra a la pretemporada?

Estoy esperando que me notifiquen la fecha exacta, aunque lo más probable es que sea a finales de junio, por lo pronto estoy en mi comunidad (Tornabé) disfrutando con la familia y amigos. La liga portuguesa comienza en julio.

¿Cree que jugando en el extranjero lo convoquen a una Selección absoluta?

Ese es mi sueño, quiero estar en una eliminatoria mundialista, ojalá sea la de Qatar, quiero representar al país, entiendo que para eso tengo que hacer un buen trabajo en Portugal con el Nacional.

Datos:

4 Equipos ha jugado Róchez: Real España, Orlando City, Atlanta United y Nacional. También ha integrado varias selecciones nacionales en todas las categorías.

16 Partidos jugó de titular y varios de cambio sumando 468 minutos. En sus dorsales utilizó el número 10.

Lo dijo:

"No tuve la dicha de conocer a Cristiano Ronaldo en Portugal, pero es todo un ídolo, conocí su hotel y su salón".

"En Portugal reconocen a los futbolistas hondureños por lo que hizo David Suazo, Bryan Beckeles y Jonathan Rubio".