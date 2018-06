'Gullit' Peña es nuevo compañero de Brayan Beckeles en el Necaxa

Carlos Alberto Peña Rodríguez, más conocido como "Gullit" Peña, se ha convertido en nuevo jugador del Necaxa, equipo de la primera división de México en el que milita el defensor hondureño Brayan Beckeles desde el 2015.

El ex Pachuca, León, Guadalajara, Rangers de Escocia y Cruz Azul, ha sido presentado por los 'Rayos' como su nueva incorporación, también ya ficharon a Leobardo López, Giovani Hernández y Carlos Villanueva.

Pero la contratación de Peña al Necaxa ha generado mucha controversia, ya que el mexicano de 28 años, hace unas semanas ingresó a la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez para tratar su problema con el alcohol.

"Era solo alcohol. Droga nunca me metí ni lo haré como tampoco fumar. Era solo alcohol y no era que tomara mucho, pero a veces sí me agarraba de tres días y en una fiesta también, pero te vas descontrolando, va pasando el tiempo...", dijo el ex seleccionado de México al Diario Mediotiempo.

Peña no se siente mal por tomar esta decisión, en cambio, sabe que todo es para su bien y espera recuperar su mejor nivel futbolístico para regresar al 'Tri'.'