David Suazo, el cuarto técnico negro que entrenará en Serie B o A en Italia

"El aterrizaje oficial en el banquillo de Brescia por David Suazo, exdelantero de Cagliari e Inter, parece ser capaz de abrir escenarios que van más allá del aspecto técnico. El hondureño, de hecho, será el segundo entrenador negro en los banquillos de la próxima temporada en Serie B", así inicia la nota el periodista italiano Domenico Abbondandolo del sitio SportAvellino.it.

Y es que en Europa, el racismo es un tema que no termina, muchos entrenadores negros que intentaron ser entrenadores en Italia no lo consiguieron. Muchos fueron grandes jugadores en la Serie A pero no pudieron dirigir. El hondureño David Suazo es apenas el segundo entrenador de color que estará dirigiendo en la B.

En su nota, el periodista italiano explica que junto a Suazo que entrenará al Brescia, estará siempre en la misma categoría, Fabio Liverani, entrenador del Lecce, es de nacionalidad italiana pero de madre somalí. "Soy orgullosamente negro", contó Liverani en una entrevista a la Gazzetta Dello Sports.

Esta será la primera vez que dos entrenadores negros estarán sentados en los banquillos en la Serie B. Esto representa apenas un 9.09% de los 22 estrategas que comandarán el campeonato que inicia en agosto próximo.

El primer entrenador negro que dirigió en Italia fue el brasileño Cané que entrenó al Nápoli en la temporada 1994-1995. Tuvieron que pasar 20 años para que volviera otro y fue Fabio Liverani quien entrenó al Genoa en 2013 y el tercero y último que dirigió antes de David Suazo fue el holandés Clarence Seedorf quien estuvo en el AC Milán de enero a junio del 2014.

Según cuenta el periodista Abbondandolo, en el pasado entrenadores negros que fueron grandes jugadores como Clarence Seedorf, Lilian Thuram, Ibrahim Ba y Sol Campbell, no ser contratados era un problema cultural y tenía que ver con el racismo.

"Hoy en día hay muchos jugadores que no son blancos, pero no explica que hay pocos técnicos. Es un problema y debes resolverlo incluso si hay personas que no quieren que las cosas cambien porque temen tener más dificultades para encontrar trabajo en el futuro. Y esto es racismo", dijo al diario L´Equipe de Francia Lilian Thuran.

Pero el catracho Suazo ha roto los paradigmas de una sociedad muy compleja como la europea y ha comenzado a vivir una nueva aventura en el Brescia de la Serie B. El catracho se ha convertido en el primer entrenador centroamericano que entrena en una de las cinco grandes ligas de Europa y el sueño es llevar al cuadro blanquiazul a la Serie B. !Grande Pantera!