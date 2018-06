Bryan Acosta: "Tenerife me ha preguntado por un jugador hondureño"

El hondureño Bryan Acosta que milita en el Tenerife de la segunda división de España habló ampliamente en Mesa Redonda de TVC de lo que fue su gran temporada con el equipo de la isla y de lo que vendrá cuando regrese a España para la siguente campaña, además aduce que está sorprendido por la adaptación que tuvo en la Liga 123.

"La verdad nos sorprendemos de la adaptación que tuve en el fútbol español, es un fútbol dificil, distinto al nuestro pero gracias a Dios no pudimos adaptar rápidamente, creo que cuando el técnico llegó nos implementó lo que él quería, aunque no arranque jugando, pero ya para el segundo encuentro me puso en una posición distinta y aproveché la oportunidad y me quedé ahi", dijo Acosta.

Sobre esa nueva posición en la que jugó con Joseba Etxeberría en el Tenerife el catracho adujo que se siente cómodo y lo podría hacer con la Selección Nacional de Honduras.

"Me sentí cómodo ahí, es una posición que estoy frente al marco, tengo la oportunidad de rematar, donde hay mucho gol y la supe aprovechar, esto lo decidirá el técnico que este y que me de la oportunidad, siempre tratar de aprovecharla donde vaya", comentó.

EL FACTOR DE SU ADAPTACIÓN

"Hay muchas cosas, principalmente Dios que nos da la oportunidad de hacer las cosas bien, mi familia, mi esposa y mi hija que son la parte fundamental para mostrar lo que tengo, también los aficionados, los compañeros del club, me acogieron muy bien y me dieron una gran bienvenida como que estuviera en casa", añadió

LAS CANCHAS EN ESPAÑA

"Las canchas son diferentes a las que tenemos en Honduras, la rapidez del balón, los terrenos siempres están mojadas, la técnica que tiene que tener uno dentro, la verdad he mejorado varios aspectos, lo técnico, la función de la movilidad dentro del campo".

SU FUTURO

"Ofertas de primera división no tengo, tengo cuatro años de contrato, el otro mes podré saber algo si se me da la oportunidad en primera, estamos confiando en Dios que alguin se fije en mí, y si no pues seguirme mostrando hasta el momento".

TENERIFE LE INTERESA JUGADOR HONDUREÑO

"Por ahí me han preguntado por un jugador hondureño, pero el club es el que sabe, nosotros solo damos referencia de la persona que nos preguntan".