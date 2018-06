La emotiva carta de Michael Chirinos antes de partir a México

Este día el delantero hondureño Michaell Chirinos viajó muy ilusionado a México para incorporarse a su nuevo equipo, Lobos Buap, de la primera división azteca.

Previo a su viaje el futbolista quiso escribir en sus redes sociales y agradecer a todos los que fueron parte de su formación como jugador.

“Bueno, primeramente quiero dar gracias al Olimpia por darme la oportunidad de mostrarme, también quiero agradecer a la afición por darme todo su cariño y apoyo, estoy muy agradecido, me voy súper feliz contento, cumplí 100 partidos con Olimpia y siempre en cada partido di lo mejor de mí, siempre trabajé para darlo todo en la cancha , ahora me enfrento a un nuevo reto en mi carrera y como siempre tratando de darlo todo, sin más que decir me despido de toda mi familia merengue, los llevo en el corazón, GRACIAS”, escribió Chirinos.

Chirinos será el segundo jugador hondureño en el fútbol mexicano de primera división, pues Brayan Beckeles juega con los hidrorayos del Necaxa.

Esta es la primera experiencia que Michaell Chirinos tendrá en el extranjero. Cabe recordar que hace seis meses se había mencionado su vinculación con el Necaxa de la misma Liga MX.