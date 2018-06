"Buba" López y su drama en la MLS: "Hubo días que lloré desesperado"

El portero hondureño Luis "Buba" López confiesa que ha llorado al no poder jugar en Los Ángeles FC, equipo de la MLS que lo fichó en febrero pasado y ha sido una pesadilla. El exReal España dice que ya falta poco para volver a jugar. Se lesionó en septiembre del año pasado.

“Las expectativas son muy altas, ha sido un proceso muy largo y ya estoy en la última etapa de recuperación. Ya hago trabajos dentro del campo y eso me hace sentir muy bien. Físicamente estoy bien y creo que es cuestión de poco para que regrese a jugar”, declaró Buba al diario AS sobre la recuperación de la fisura que sufrió en la tibia de su pierna derecha.

Y sigue: “Te soy sincero, si me dicen ponte los guantes y juegas mañana, yo muy contento lo haría”, lanzó ‘Buba’ sobre las ganas de actuar y lo cerca que se siente. y remata, “pero he aprendido que esto es un proceso, todo se da a los tiempos de Dios. Ya he esperado mucho y lo que falta es muy poco, no puedo desesperarme y tirarme a la ligera”, declara.

“Ha pasado mucho que el plan algún día es bajar la intensidad y yo me siento bien. Entonces les digo que puedo hacer un poco más y ellos me detienen para que no haga nada extra sino que siga estrictamente el plan”, contó el nacido en San Pedro Sula.



El portero hondureño Buba López entrenando con Los Ángeles FC.

La luz al final del túnel genera ansiedad, especialmente al repasar cómo arrancó el proceso y las cosas buenas que cortó la lesión. “Hubo días que lloré desesperado”, confesó el guardameta.

“Estaba jugando y bastante bien. Y caí en una etapa en la que no podía hacerlo. Me dolía mucho ver los juegos desde las gradas, porque nunca me gustó. Pero aprendí que esto es fútbol y esas cosas pueden pasar”, afirma el portero hondureño que destacó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Buba habla de su fichaje por el equipo norteamericano. “Fue algo increíble, Dios obró en esto”, apuntó como hombre de fe. “Porque no es común que un equipo contrate a un jugador lesionado”, recordó haciendo referencia a su llegada del Real España al LAFC de la MLS.

“Fue un plus para recuperarme, para sentir que era posible salir de esto. A parte aquí hay la mejor tecnología y yo sabía que eso iba a hacer este proceso mejor”, afirmó el guardián de la Selección de Honduras.