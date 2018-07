Jonathan Rubio aclara su fichaje con el Huesca: "En estos momentos cuentan conmigo"

Sociedad Deportiva Huesca, este es el nombre de la nueva casa de Jonathan Rubio, el hondureño que ha hecho su sueño realidad de jugar en la primera división de España.

Desde su nueva casa, el catracho habló con DIEZ y aclaró el tema de su fichaje. Ayer se manejó que el Huesca iba a prestarlo a otro club para que busque consolidarse más, pero el propio Rubio ha dado su versión.

Un día después de tu fichaje, ¿Cómo has recibido esta noticia?

En primer lugar muy agradecido con Dios, sin él nada de esto hubiera sido posible, para mí es un sueño hecho realidad. Salí de Honduras hace siete años con este sueño, con esta ilusión y bueno, gracias a Dios y a un excelente trabajo en el campo se da esta oportunidad. Me siento muy feliz.



¿Cómo fue que se dio ese contacto con el Huesca?

Ellos me venían contactando, desde octubre o noviembre del año pasado se habían puesto en contacto conmigo y me dijeron que estaban muy interesados. Así estuvimos todo el año, ellos estuvieron siguiéndome en todos los partidos y al final de la temporada empezaron las negociaciones. Llegaron a un acuerdo con el Gil Vicente porque yo tenía contrato.



Ayer se dijo en España que el Huesca estaba analizando hacer una cesión. ¿Qué te han dicho de esto. Vas a estar en la primera división o hay otros planes?

Yo tengo contrato de tres años con el equipo, sé que soy una apuesta para ahorita y para el futuro, sé que soy un jugador extracomunitario, las plazas son limitadas, solo hay tres plazas, lo que ellos me han dicho es que trabaje en la pretemporada, al final tomaremos una decisón, pero en este momento cuentan conmigo.



Creciste en San Pedro Sula. ¿Te imaginaste en algún momento que podías llegar a una de las ligas más importantes del mundo?

Siempre fue mi sueño y mi ilusión. Cuando salí de San Pedro Sula me preguntaron que cuál era mi sueño y yo dije que era jugar en la primera división de España. Obviamente me imaginaba jugando, pero pensamos que era muy difícil que eso pasara, pero bueno, siempre le pedí a Dios. Ahora vienen otros objetivos, otros sueños, vamos paso a paso.





¿Se te pone la piel de gallina al pensar que puedes jugar ante Messi y enfrentar a clubes como el Real Madrid?

Sería muy bonito, sería algo de sueño, algo muy lindo. Vamos a trabajar para ello, ya estoy con el equipo, ya me incorporé ayer. Hoy entrenamos y buenos estamos ya luchando por un lugar.



Otro hondureño en la primera división de España. ¿Tienes comunicación con el Choco Lozano?

Estuvimos hablando hace dos días, pasamos en contacto pese a la distancia, sabemos que es difícil. Siempre lo hacemos por mensajitos.



¿Qué metas tienes a corto plazo?

Quiero ganarme un lugar, quedarme en el equipo, poder jugar, ganar experiencia, ganar minutos, mantener al equipo (en primera), que ese es el objetivo y bueno, si ellos consideran que debo ganar experiencia en otro lado, pues voy con la misma ilusión y las mismas ganas, pero mi mente está aquí, está en el equipo y lucharemos por ello.

Además: Jonathan Rubio, el legionario con mejores números en Europa



¿Está en tu mente la Selección de Honduras a futuro?

Yo siempre lo he dicho, que para mí es una ilusión, es un sueño poder vestir algún día la camisa de la Selección, si toca lo haremos con mucha responsabilidad y bueno, con mucha ilusión porque siempre ha sido uno de mis sueños. Como lo he dicho, si se da un llamado perfecto y sino pues tengo que seguir trabajando, el fútbol es así.



¿Te consideras listo para dar ese salto a la Selección?

Sí, creo que el hecho de que un equipo de la primera división de España me esté contratando, es porque creo que tengo un buen nivel. Creo que podría estar en la selección, no me compete a mí decir si puedo o no, pero bueno, ya los entrenadores y directivos lo sabrán, yo tengo que seguir trabajando. Nunca he sido llamado, no por eso no voy a salir adelante. Dios tendrá la última palabra.





¿Qué mensaje manda a la afición de Honduras, que seguramente disfruta tener otro legionario en España?

Agradecerle todo el apoyo, que Dios los bendiga, espero siempre poder honrarlos y dejar bien al país, eso para mí es muy importante.



¿Y allá en España a quién le vas? Real Madrid, Barcelona...

Siempre he dicho que me inclino más por el Barcelona, pero bueno en estos momentos soy del Huescas, no puedo decir otras cosas ja, ja, ja.



Me imagino que Messi es uno de los jugadores que admiras

Messi es mi favorito, él y Cristiano Ronaldo son los mejores del mundo, pero siempre me inclino más por Messi.



Y al verlo y saber que puedes enfrentarlo, ¿Qué crees que pase por tu mente?

Sería muy bonito, te lo podría decir como algo imaginable, ya veremos que pasa ahí en el campo, a ver si le podemos quitar la pelota, que es muy difícil.