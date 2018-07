Esta es la agenda de lo legionarios hondureños en el extranjero

Este sábado en la MLS hay duelo de catrachos, el Houston Dynamo de Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García se miden al FC Dallas de Maynor Figueroa, el duelo está pactado para las 7:00 PM en el BBVA Compass.

Sin duda el gran atractivo para este fin de semana es el debut del delantero catracho Michael Chirinos con los Lobos BUAP, pero será hasta este domingo en la comarca lagunera cuando Lobos enfrente al Santos a las 5:00 PM.

Por su parte Bryan Beckeles con el Necaxa le toca enfrentar al América de Miguel Herrera en Aguas Calientes, el choque será domingo a las 7:00 PM.

Alajuelense de Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido hacen sus debut en el campeonato Apertura de Costa Rica este domingo 22 de julio ante Grecia a las 11:00 AM.

En la USL, Luis "Buba" López que en dos partidos lleva su marco sin goles con el Orange County visita al Saint Louis el domingo a las 6:30 PM.

Portland Timbers II de Darixon Vuelto recibe a Las Vegas Lights, el encuentro está pactado para las 3:00 de la tarde.

HORA HONDUREÑA

Sábado 21 de Julio

Houston Dynamo Vs FC Dalllas 7:00 PM

Domingo 22 de Julio

Grecia Vs Alajuelense 11:00 AM

Portlan Timbers II Vs Las Vegas Lights 3:00 PM

Orange County Vs Saint Louis 6:00 PM

Santos Vs Lobos Buap 5:00 PM

Necaxa Vs América 7:00 PM