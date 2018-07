Félix Crisanto: "Espero hacer las cosas bien para no defraudar a Palencia"

Las puertas del fútbol mexicano se han vuelto abrir para los jugadores hondureños, ahora le toca el turno al lateral derecho Félix Crisanto, quien oficialmente es nuevo jugador de Lobos BUAP de la primera división.

Leer más: Crisanto y Beckeles, los laterales que desean conquistar la Liga MX

El catracho será compañero de Michaell Chirinos y dirigido por el exjugador mexicano Francisco "Paco" Palencia.

Antes de su viaje hacia suelo azteca, atendió al programa radial El Vuelo del Águila y habló su nueva experiencia, primera en el ruedo internacional eso sí. Antes estuvo en Victoria y Motagua de la Liga.



LA ENTREVISTA:



¿Cómo te sientes al saber que son un legionario más?

Estoy emocionado, este es un nuevo reto para mí y voy a tratar de dar lo mejor para dejar el nombre del país en lo más alto.



¿Te sorprendió que se te diera esta noticia?

La verdad que no contaba con esta oportunidad, pero ahora que se me está dando hay que aprovecharla.



¿Qué tanto te ha costado esta oportunidad para jugar en el extranjero?

No ha sido fácil. Yo estuve en Liga Mayor, luego reservas, Primera División, donde fue que me di a conocer, luego vine a Motagua y ahora que voy para el extranjero.



¿Es una buena oferta esta de Lobos BUAP?

Si, eso es lo que anhela el jugador de salir al extranjero, superarse futbolísticamente y económicamente para poder sacar la familia adelante. Estas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo para tratar de seguir ahí.



¿Lo tuyo es una venta o préstamo?

Es un préstamo por un año, pero con una opción de compra. Pero hay que trabajar para enfocarme en hacer las cosas bien para quedarme y que ellos decidan comprarme.



¿Qué dijo Diego Vázquez al enterarse que te ibas?

Contento, creo que Diego es una persona que siempre le gusta que el jugador sobresalga con humildad. Él se dio cuenta y no se molestó, hablamos, está feliz, pero debo volver hablar con él para recibir algunos consejos.



¿Ya has hablado con el técnico Paco Palencia?

Si, la vez pasada tuve una conversación con él, la verdad que fue muy bien y él está de acuerdo con mi llegada. Yo voy a tratar de hacer las cosas bien para no defraudarle.



¿Con Michaell Chirinos te has comunicado?

Con Chirinos platico todos los días y le pregunto cómo está la situación ahí, él me dice que todo está bien y están esperando mi llegada.



¿Cuando tienes pensado viajar a México?

Yo espero que la otra semana. Ya el lunes yo saco la visa de trabajo y el martes o miércoles yo poderme mover para allá.



¿Ya el tema del pase internacional ya está?

Si, a mí solo me falta el permiso de trabajo. Ya Motagua ya hizo todo y ahora solo me falta poder viajar.