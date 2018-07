Félix Crisanto: "Palencia me dijo que me va a dar la confianza desde que llegue"

El lateral Félix Crisanto está entrenando con Motagua a la espera de resolver su papeleo para incorporarse a los Lobos BUAB de México.

Así se conforma la legión de Honduras para la temporada 2018-19

El carrilero derecho contó que entre ésta y la próxima semana estará viajando a suelo azteca para incorporarse a su nuevo equipo.

"Hablé con el técnico la primera semana que me avisaron. Me pidió compromiso con el grupo, unidad, que trate de hacer las cosas bien y que él me va a dar la confianza desde que llegue. Espero que así sea y que me gane la confianza con base en el trabajo", dijo el hondureño.

El lateral está entrenando con el equipo de Diego Vázquez para llegar en óptimas condiciones a México y ponerse a las órdenes del entrenador Francisco "Paco" Palencia.

"Creo que la Selección fue una base para esto y estoy confiando en Dios en que voy a ir allá a hacer

las cosas bien", dijo Félix.

Crisanto, que puede jugar de volante y carrilero derecho, contó que Paco Palencia lo tiene contemplado como lateral.

Tener a lado a Michaell Chirinos representará una ventaja. "Siempre habló con Chirinos. Cuando no le mando mensajes, él me envía, siempre estamos en comunicación. Siempre le pregunto por el equipo y me dice que me está esperando".

Félix vio la derrota 2-1 Lobos ante Santos y contó que miró bien a su nuevo equipo; "vi el debut de Chirinos, me gustó y voy a tratar de hacer lo mismo o algo mucho mejor".

En las conversaciones con Chirinos ya le consultó si ve opciones de ser titular, pero tiene claro que

"en todos los equipos uno llega a trabajar y después se da la oportunidad, y hay que tratar de

aprovecharla al cien para no soltar el puesto".

Félix, que llegará a préstamo por 10 meses y con opción a compra por el equipo de Puebla, tiene muchos sueños en esta aventura: "Lo primero es dejar el nombre del país en alto y después la puerta se va a ir abriendo".