Las curiosas confesiones de Félix Crisanto antes de su viaje a México

El defensor hondureño vive sus últimos días en Honduras antes de volar a tierras mexicanas y así convertirse oficialmente en el nuevo jugador de Lobos Buap, equipo de la primera división de México que recientemente se hizo de su ficha.

Sin embargo, días antes de su viaje, el futbolista fue abordado por la periodista de DIEZ, Alicia Canales quien le hizo confesar lo que admira de la Liga MX, la gastronomía azteca y hasta qué tipo de canciones le gusta escuchar.

Además de ello, el joven futbolista quien también es seleccionado nacional con Honduras, contó detalles de cómo se dio su traspaso al conjunto mexicano en donde compartirá con el exOlimpia Michaell Chirinos.



¿Te tenías bien reservado tu oferta al extranjero cierto...?

Fue una sorpresa. Estaba en pretemporada con el equipo. Fue una llamada de repente, hablamos y bueno. Esta una oportunidad, gracias Dios por eso.

¿Hubo otras ofertas?

Mi representante me llamó y me dijo que me tenía una oportunidad, le dije que me explicara. En ese momento cuando me dijo que era de los Lobos le dije -uff qué bueno-.

¿Confiaste en el buen ojo de tu agente?

Sí, es una buena persona que ya ha sacado a otros jugadores como Maynor Figueroa, Emilio. No hay desconfianza, yo acepté y ahora solo queda solucionar el permiso de trabajo.

¿Estás consciente de la presión que ejerce tanto en fútbol mexicano como la prensa?

Sí, allá hay que irse a enfoncar y a trabajar. Cuando llegué a Motagua me comentaron lo mismo.

¿Ahora que serás un legionario más qué te exiges a ti mismo?

Bastante, tanto en técnica, centros. Al llegar allá hay que trabajar bien.

¿Chirinos te ha comentado cómo es el ambiente?

Sí, he hablado bastante con él. Vi su debut el domingo pasado, ya agarró confianza, espero que esa misma me transfieran a mí.

¿Tienes la talla para enfrentar equipos como el América o Pachuca?

Ya he enfrentado al América antes. Solo es de confianza, estando allí solo hay que adptarnos al juego.

Ver: Lo que dicen los medios mexicanos sobre el fichaje de Félix Crisanto



CURIOSAS

¿Qué te gusta de la Liga de México?

Creo que es un fútbol rápido, de mucha técnica, pero a los mexicanos no les gusta el roce, creo que trataré de hacer eso allí para poder bloquearlos.

¿Tienes algún concepto de los mexicanos de racistas?

La verdad que no, quizá solo entre dos aficionados como en todos lados.

¿A comer mucho chile y comida mexicana?

Ja, ja, ja toca... Allá se come mucho eso y bueno me tocará.

¿Escuchas música ranchera? -El otro día te escuché con reggaetón-

No, ja, ja, ja. Hay que adaptarnos.

¿Sos novelero... digo porque allá se ve mucho de ello?

Me encanta bastante, ja, ja. Para entretenerme en casa tengo que ver mucho de ello.

¿Cuál es tu favorita?

Telemundo es lo mío.. ese es mi canal ja, ja.

¿Con cuál te quedas Paulina Rubio o Thalía?

A las dos las admiro mucho.

¿Vicente Fernández o Maluma?

Uyy está difícil, ja, ja... Vicente.

¿A qué jugador mexicano admiras?

Al Chuky Lozano, creo que es un jugador habilidoso el cual ya he enfrentado en la selección. Además ha sobresalido mucho, esos son los pasos que hay que seguir.