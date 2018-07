Rubilio Castillo, segundo hondureño en no superar pruebas médicas en Europa

La ilusión con la que Rubilio Castillo había viajado a Europa se desmoronó en un par de minutos. El club griego PAS Giannina comunicó este miércoles que ha decidio no fichar al delantero hondureño pese a un acuerdo que existía entre ambas partes,

Castillo no ha podido superar las pruebas médicas a las que fue sometido antes de su presentación, el club no dio muchos detalles y únicamente afirmó que "Castillo no cumple con las condiciones médicas".

Ahora a Rubilio Castillo le tocará volver a Honduras y definir si busca una oportunidad con Motagua u otro club del campo nacional o seguir explorando otras opciones con su agente en el extranjero.

SEGUNDO CASO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El duro golpe que recibe Rubilio Castillo no es el primero de este tipo para un futbolista hondureño, es la segunda vez que ocurre en menos de cuatro años.

En el 2014 Roger Rojas iba en calidad de prestamo por el Olimpia al West Ham United de Inglaterra, pero tampoco pudo superar las pruebas médicas por lo tanto no fue contratado por este equipo inglés.

Jack Sullivan, hijo del dueño del West Ham fue el encargado de informar vía Twitter que "Roger Rojas ha fallado una prueba física, así que no vamos a ficharlo".

"LO QUE HICIERON CONMIGO NO FUE JUSTO"

Tras su intento fallido de jugar en Europa a Rojas le tocó volver al Olimpia donde tuvo un bajón notable en su rendimiento, un año después de ese duro momento el Ro-Ro habló sobre el caso.

"Fue una mala jugada de varias personas, hasta el día de hoy no logro saber al cien por ciento qué pasó. Tengo muchas dudas, yo tenía bastante ilusión y me hicieron ver que era algo seguro, y cuando yo llego allá, el entrenador no sabía ni quién era", explicó.