¡Técnico del Houston Dynamo no quiere que Elis juegue ante Juventus!

Wilmer Cabrera, técnico del Houston Dynamo, confesó que no le gustaría que el delantero hondureño Alberth Elis disputará el famoso 'Juego de las Estrellas' ante la Juventus el próximo 1 de agosto.

Elis es elegido para estar en el Juego de las Estrellas frente a la Juventus

El entrenador colombiano explicó que no quiere que Elis juegue dicho encuentro debido al apretado calendario que tiene su equipo en la MLS y teme que el atacante pueda sufrir algún tipo de lesión, que lo pueda tener marginado.

''Yo como entrenador no quiero que Elis vaya al Juego de las Estrellas, no me conviene. No porque no quiera el brillo de Elis, él quiere ir y va a ir, pero la realidad es que no le convendría, para el Houston Dynamo no es bueno que él vaya'', comenzó diciendo el timonel cafetero.

''La razón por la que no quiero que vaya es porque nuestro calendario es apretado, quien lo hizo no pensó en el Houston Dynamo y no le interesa, es un calendario demasiado pesado... Elis estaría jugando unos ocho partido en 25 días y eso no es bueno para ningún jugador'', añadió.

''Ahora Elis tiene que viajar a Portland y luego a Atlanta, y él está feliz de hacerlo, yo lo entiendo, lo respeto y él va a ir, pero desde mi posición, porque sé lo que le conviene al jugador y al equipo, obviamente no es lo ideal'', cerró.

Cabe resaltar que el delantero catracho está convocado para el esperado partido contra la Juventus que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.