Alberth Elis sobre el Juego de las Estrellas: "Es muy motivante para mí"

Alberth Elis se reporta listo para el Juego de Estrellas de la MLS, que este año tendrán como rival a la Juventus de Italia.

El delantero hondureño del Houston Dynamo, estará en dicho compromiso que se jugará el miércoles. En entrevista a DIEZ, el catracho expresa lo que representa.

¿Qué representa ser elegido para el Juego de las Estrellas?

Me siento muy agradecido con Dios por esta linda oportunidad de poder estar aquí con jugadores de alto nivel, ahora trato de hacer las cosas bien.



¿Zlatan no podrá estar?

Cada quién que puede venir trata de disfrutar el momento, en mi caso vengo con la obligación de representar bien al país, al Houston y en este caso no será la excepción.

Ver también: ¿Quién domina la serie en el Juego de las Estrellas de la MLS?



¿Sabes de la importancia que es este partido en Estados Unidos?

Claro, es un lindo partido donde todos los jugadores de la MLS quieren estar y esta vez se me dio la oportunidad a mí, ahora trataré de aprovecharla para dar lo mejor.



¿Qué tantas posibilidades hay de ser titular?

Trabajamos para eso, aquí todos tendremos la oportunidad de jugar ya sea de titular, 30 o 45 minutos, la mentalidad es tratar de hacerlo bien.



Gerardo Martino ya habló bien de tí cuando lo ibas a enfrentar. ¿Eso te da confianza?

Es muy motivante para mí, primero habló bien de mí y ahora fue el que me escogió para estar en el Juego de las Estrellas, pero ahora trato de seguir mejorando como persona y jugador.



¿Cómo abrirse un espacio entre tantas figuras?

Uno como futbolista siempre tiene que hablar en la cancha, en lo personal espero anotar goles, dar asistencias que eso es mi trabajo y así abrir espacio entre todos ellos.



¿A quién admiras más de todos los jugadores con los que estás allá?

Todos los que están aquí es porque tienen talento, es una linda oportunidad, trato de observar y aprender del momento.





¿Qué significa enfrentar a la Juventus?

Todos sabemos lo que es la Juventus, sabemos lo que representa, va ser un lindo partido y hay que tratar de salir a ganarlo, es por lo que estamos trabajando en estos momentos.



Juventus cuenta con muchas figuras. ¿Has pensado fuera de cancha pedir un autógrafo?

No, es un partido, estoy concentrado en ir a jugarlo y lo mismo hacen los futbolistas de la talla de ellos y por eso solo pienso en hacer un gran papel.



¿Sería el partido más importante de tu carrera?

Pueda ser, pero no creo que lo sea porque no es un partido que represente tanto, este tanto en juego como en los duelos de la Selección o con el equipo, son cosas muy diferentes.



¿Hay nervios o motiva más por lo que representa el juego?

Motiva más a uno como futbolista, sabemos que todo los ojos de Estados Unidos y otras partes del mundo estarán puestos en ese partido, por eso la meta es hacer un gran papel.





¿Qué te han dicho tus compañeros por el llamado?

Me felicitaron, estaban felices porque estoy acá, me dijeron que era algo que me lo merecía y ahora tratar de hacer bien las cosas para representar bien al Houston y al país.



¿Son pocos los hondureños que tienen esa posibilidad?

Hace mucho tiempo que no pasaba, el último fue Amado Guevara y por eso es que estoy enfocado en representar bien al país.



¿Qué te ha dicho Gerardo Martino?

Ya hemos realizado algunos entrenamientos y no me ha dicho nada fuera de lo normal, todo el ambiente está tranquilo y hay mucha alegría por el grupo que hay.

Además: Zlatan no estará en el Juego de las Estrellas de la MLS



¿Tu velocidad esperas aprovechar en el duelo?

Claro, es mi fuerte y siempre trato en cada partido aprovechar esa virtud que tengo.



¿Era tu objetivo estar en el Juegos de las Estrellas?

Sí, uno siempre quiere estar en los eventos importantes, el jugador trata de dar lo mejor para poder estar y en está ocasión se me brindó la oportunidad y ahora solo trato de aprovecharla.



¿Qué compañeros admiras con los que estas compartiendo?

Uno siempre le tocó ver a muchos jugadores, antes el caso de Vela, aquí en la MLS hay muy buenos jugadores, el caso de Josef Martínez que es el goleador de la Liga, también Diego Váleri, por eso es bonito estar aquí y poder compartir con ellos esta oportunidad, por eso es lindo disfrutar del momento.





¿Esperas anotar para celebrar como la pantera?

Uno como delantero siempre quiere eso y no soy la excepción, estoy trabajando para eso y espero anotar, lo voy a buscar ese gol.



¿Por dónde pasa el buen momento de Elis?

He ido agarrando mucha experiencia cada partido, en su momento con la Selección de Honduras cuando me tocó estar eso ha sido muy importante para mi crecimiento futbolístico y espero seguir igual, quiero ir mejorando para bien de todos.



¿Qué tanto ha cambiado el Alberth Elis que salió de Honduras al fútbol extranjero en la actualidad?

Ahora soy un jugador mucho más maduro, he ganado mucha experiencia en cada partido, después de la eliminatoria gané mucho en mi formación, también he mejorado la técnica y creo que voy por buen camino, pero tengo mucho que mejorar, soy un jugador joven que debe trabajar fuertemente para ir mejorando cada día.



¿El sueño de salir a Europa sigue latente?

Claro, eso siempre es la prioridad, pero soy consciente que para poder llegar allá tengo que hacer bien las cosas acá, debo resaltar en cada partido, tratar de anotar muchos goles y dar asistencias que eso lo miran mucho en Europa.



El torneo pasado fue muy bueno y ahora sigues mejorando.

Gracias a Dios he podido hacer bien las cosas, llevo muy buenos números y siempre mi mente está en seguir mejorando para bien mío y del club.



¿Qué mensaje mandas a la afición hondureña que siempre te apoya?

Muy agradecido con el apoyo que me dan y donde quiera que yo esté siempre trataré de representar bien a mi país, como hasta ahora lo he hecho.