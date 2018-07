Michaell Chirinos: "Ojalá aquí en Lobos pueda hacer historia"

Dotado con mucho talento futbolístico y con un futuro prometedor, el delantero Michaell Chirinos sueña en grande con esta oportunidad de triunfar en el fútbol mexicano con el Lobos BUAP.

El jugador habló en exclusiva con Diario DIEZ y le contó cómo es su nueva vida en Puebla, además de las experiencias que le está tocando vivir con el cambio de vida y de fútbol.

¿Cómo estás manejando este momento en el fútbol mexicano?

Estoy muy motivado, feliz, ya que esta es una gran oportunidad para mí. Estoy agradecido con Dios por esto que estoy viviendo, ahora ya la tengo y solo debo trabajar, dar lo mejor de mí.

¿El debut cómo lo viviste, con nervios?

Estaba un poco nervioso, pero creo que es lo normal, ya después me fui adaptando poco a poco y al calentamiento fui tomando confianza. La ayuda que me dan los compañeros es importante para mí.

¿Paco Palencia te había aconsejado antes?

Él antes solo me había dicho que hiciera mi fútbol, que encarara y que en la mente tuviera el arco, que no dudara de mis condiciones y eso traté de hacer. Lastimosamente no sacamos el resultado, pero enfrente tenías al campeón Santos.

¿Cómo has sentido el cambio de liga?

Se nota el cambio. Aquí es más rápido el fútbol, no hay que desubicarse y hay que estar bastante concentrado.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la Liga de México?

El nivel de los equipos. Aquí cualquier club le puede ganar a los grandes, no se ve un nivel marcado como en Honduras.

¿Y el nivel de las canchas?

Sin duda que son muy diferentes, el tipo de grama. Me siento muy bien en estas canchas.

¿Ya disfrutaste el primer triunfo en México?

Sí, teníamos que ganar, era importante sacar los tres puntos, esto es muy motivante para el grupo. Esto era como una final porque era un rival directo.

¿Ahora te vas a enfrentar al Necaxa de Beckeles?

Necaxa es un equipo muy exigente, muy bien dirigido y con grandes jugadores. Este será mi primer duelo contra un jugador hondureño y voy a prepararme de la mejor manera. Sé que Beckeles es uno de los mejores laterales que hay aquí en México.

¿Te va a tocar enfrentarlo ahora?

Si el profe me da la oportunidad de jugar me tocará enfrentarlo. Ambos nos conocemos y será muy importante el duelo.

¿Ya has hablado con Beckeles?

Todos los días hablo, él me ayuda para estar más tranquilo en esta parte de México.

¿No hay presión por estrenarte con gol?

No me desespero, creo que los goles llegan en su momento. Sí me ayudaría bastante anotar un gol, pero estoy tranquilo y eso me va a llenar de mucha confianza para ayudar al equipo.

Sigues usando la camisa 33, ¿por qué?

Cuando llegué a Lobos me dieron una lista de los números que estaban libres y estaba el 33, entonces por cariño seguí con él, ya que fue con el que inicié en primera división de Olimpia y me ha dado buenos frutos, ojalá aquí en Lobos pueda hacer historia.

¿Quién es tu amigo en el equipo?

Con Mauro (Laínez), el que anotó el gol, él es uno de los que más me llevo. Al igual que Aldo (Cruz), el lateral izquierdo. Pero yo tengo contacto con todos, son muy tranquilos y aparte me dan muchos consejos.

¿Con la comida qué tal te ha ido?

Muy bien, la comida es normal como la de allá, solo que el sazón es diferente, pero aparte en el equipo hay desayuno y uno aquí no puede comer cualquier cosa.

¿Qué es lo que más comes?

Pollo, pastas, ensaladas, frutas. Todo lo básico que es para uno de futbolista.

¿A las comidas con chile no le has entrado?

Sí, aquí es muy bravo y hay diferentes tipos de chile. Al principio se pierde uno, pero es muy rico.

¿Cómo es un día normal para ti en Puebla?

En mis días de descanso duermo, luego hago gimnasio, piscina, ya que aquí las tengo en mi departamento, si no escucho música o veo partidos de los rivales.

¿Un día de entreno cómo es?

Primero trato de dormir más de ocho horas, luego salgo a entrenar, luego almuerzo y a veces con los compañeros, si no, estoy solo en el departamento. Los entrenos son a las 10:30 am (México) por una hora y 40 minutos o dos horas, en la semana hacemos dos veces gimnasio.

¿Ya la ciudad la conoces bien?

Ya he salido un poco y me voy adaptando poco a poco.

¿Qué es lo que más te está costando de México?

Creo que es estar movilizándome sin auto. Si necesito algo, tengo que llamar un taxista, él me dio los datos y siempre que necesito algo me viene a traer.

¿Te queda largo el lugar de entreno?

No, cuando hay tráfico tardo 15 minutos, sino siete o 10 minutos.

¿Cómo haces para irte a los entrenos?

Para ir al estadio me da jalón Mauro Laínez, él vive como a ocho minutos de mi departamento y se podría ir por otro lado, pero él me ayuda en todo.