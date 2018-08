La razón por la que Bayron Méndez no se quedó en Guatemala

Cuando todo parecía que tendría su primera experiencia en el extranjero, el volante hondureño Bayron Méndez, que se incorporó al Cobán Imperial de Guatemala para jugar el Apertura, ha sido dado de baja por el club altaverapacense.

Y es que el hondureño no deja de tener bajos en su carrera en los últimos meses. Salió del Olimpia tras rescindir su contrato ya que no tenía participación y luego se fue al Platense para tratar de recuperar su nivel, cosa que no sucedió y ahora se le trunca el sueño de ser legionario.

Según informa el portal Guatefutbol.com el Cobán Imperial de Guatemala ha decidido no fichar a última hora al mediocampista hondura por dos razones.

Uno de los argumentos para no tomarlo en cuenta para este campeonato es por decisión meramente técnica ya que, según Guatefutbol, no convenció con su rendimiento, además porque sufrió una lesión muscular en un partido de la pretemporada.

Méndez llegó a los príncipes azules con la expectativa de recuperar su nivel, tras no haber tenido un buen Torneo Clausura con el Platense.

Además, el Cobán anunció que en su lugar ha sido fichado el delantero Jonathan Charquero quien será inscrito esta semana para que pueda ser parte de la segunda jornada cuando enfrenten a Xelajú.