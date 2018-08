Bryan Róchez ya da conferencias de prensa en portugués en el Nacional

Bryan Róchez pasa un gran momenteo en el Nacional de Madeira de Portugal, el pasado fin de semana le dio el triufo a su equipo en el torneo de Copa en el Boavista.

Bryan en conferencia de prensa se refirió a su momento en Portugal y además confiesa sus objetivos personales y con su club.

"Ganar el primer partido era uno de los objetivos de la temporada, logramos pasar a la siguiente ronda, pero no solo ganamos el juego, el equipo jugó bien y eso es importante", dijo Róchez.

Róchez fue claro en lo que quiere en primera división además acepta que quiere ganarse un puesto en la Selección de Honduras.

"He trabajado por mucho tiempo para llegar a un buen momento con el equipo, el míster me ha dado la confianza de salir de inicio y solo toca responder en el campo, tengo algo pendiente que es volver a la Selección de Honduras y estoy trabajando para eso, quiero que eso se haga posible", culminó el ex del Real España.

Róchez tendrá su primera experiencia en la Primera de Portugal tras haber conseguido el Ascenso con el Nacional de Madeira en la campaña anterior.