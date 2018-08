Bryan Róchez: "Mi primera experiencia en el exterior no la supe manejar"

Bryan Róchez ha tenido un inicio espectacular en la primera división de Portugal, al menos en el plano personal, pues anotó un doblete en el debut de su equipo, el Nacional Madeira, en la derrota 4-2 frente al Braga. Tiene muchas metas por cumplir.



¿Qué tal la sensación tras haber anotado tus primeros dos goles en la primera división de Portugal?

Muy contento con la actuación, más que todo personal y la del equipo, aunque quizá no tan feliz con el resultado, pero sí, demostramos que hemos venido trabajando bien, eso se ha visto reflejado en el campo.



¿Pese a todo ello te incentiva este arranque?

Sí, siempre he trabajado diariamente para mejorar tanto en lo táctico, físico, para mostrar mi capacidad y ayudar al equipo a alcanzar los objetivos.



¿Qué te dijeron en el equipo?

Felicitándonos a todos, por lo menos nadie en el país esperaba la actuación que tuvimos. Algo bonito que se dio fue que la afición del Braga nos aplaudió por el partido que dimos, creo que fue una excelente actuación pese a la derrota y hemos demostrado que estamos para competir de buena manera.





¿Alguna vez te sentiste desvalorado jugando en Honduras?

No, siempre que estuve en Real España me ayudó a crecer. Quizá los últimos seis meses que estuve no tuve mucha participación, pero aún así anoté seis goles. Quizá en Estados Unidos sí llegaron esos momentos, gracias a Dios eso es del pasado, ahora toca disfrutar el presente y nada más.



¿Qué ha cambiado en Róchez a diferencia de aquel cipote que apenas daba sus primeros pasos en el fútbol profesional?

La confianza con la que me siento ahora, no es la misma. También en algunos casos no jugaba en mi posición de centro delantero (jugaba de extremo), por lo que tocaba acomodarme a ese tipo de situaciones.



¿Qué hay de la madurez futbolística, la encontraste?

También, en ese momento con 19 años significaba mi primera experiencia en el exterior y no la supe manejar. Estaba solo, quizá necesité de alguien que me aconsejara y que estuviera pendiente de mí, no tuve a esa persona, ahora he acumulado esa experiencia solo con la familia.

Así fue el doblete de Róchez en su debut en la primera división de Portugal

¿Eso faltó durante tu paso por el Orlando City de la MLS?

Sí, creo que sería bueno que los jugadores de experiencia traten de comunicarse con los jóvenes que salen del país para tratar de aconsejarlos, qué se debe hacer para sobresalir. Uno en su primera vez no sabe con qué se va a encontrar, creo que sería algo importante.



¿Con lo que has pasado hasta ahora lo ves como un camino prometedor rumbo a Catar 2022?

Sí, ese es mi sueño. Primeramente tener más minutos (en el Madeira), aunque gracias a Dios se me están dando, posteriormente estar en la Selección es lo que he soñado, para eso estoy trabajando. Habrá que esperar quién será el nuevo entrenador a ver si echan el ojo por acá.



¿Cómo tomarías ese llamado?

Sería una satisfacción y alegría muy grande, tengo mucho tiempo de no vestir la camiseta de la Selección, sería algo bonito, estoy esperando ese momento.



¿Qué has escuchado de David Suazo por allá?

Es el único que se menciona por su paso por el Benfica, mi entrenador lo conoce bien, no jugaron juntos, pero sí en contra. También me preguntan por otros hondureños, pero a quien más reconocen es a David, la trayectoria que tuvo fue bastante bonita. Qué jugador hondureño no quisiera tener ese recorrido o mejorarlo.



¿Tienes esa sensación de querer mejorar o igualar lo de Suazo?

Claro, lo que él hizo fue bastante importante, no solo en lo personal y familiar, sino también para Honduras que lo puso en boca de los europeos que es algo muy difícil de ver hoy en día. Es mi anhelo, engrandecer mis capacidades para mejorar y estar en un mejor nivel. Si se puede dar lo que él hizo o mejorarlo pues Dios dirá.