Luis "Buba" López: "Fue importante sentirme arropado por la afición"

El portero hondureño Luis "Buba" López tuvo un amargo debut con Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos ante el Sporting Kansas City donde perdieron 0-2 en casa.

Después del encuentro el arquero catracho habló sobre su debut con el club y reconoció lo difícil que fue por su larga inactividad por una lesión en la tibia desde septiembre de 2017.

"No es fácil jugar a este nivel después de casi un año de estar lesionado. Le agradezco a Dios, a los compañeros y al cuerpo técnico por la confianza que me brindaron. Fue muy importante también sentirme arropado por la afición", afirmó en conferencia de prensa el arquero de 24 años.



Pese a la derrota del LAFC el portero también destacó: "Mi primer partido en la MLS lo disfruté a pesar del resultado, jugar con futbolistas de esta categoría me motiva a seguir trabajando", apunto el "Buba".



Ahora Los Angeles FC se alista para enfrentar al Real Salt Lake el próximo miércorles en donde el portero "Buba" López espera mantener la confianza del entrenador Bob Bradley.

Actualmente el equipo angelino marcha en la 5ta posición de la conferencia del Oeste con 36 puntos luego de 23 fechas disputadas.