David Suazo y el Brescia ya conocen calendario en la Serie B  

El entrenador hondureño David Suazo ya conoce el calendario con el que su equipo Brescia jugará la temporada 2018/2019 en la Serie B de fútbol italiano.

Los "Rondinelle" debutarán el viernes 25 de agosto en su estadio Mario Rigamonti frente al Perugia.

Luego en la segunda jornada visitarán al Spezia el viernes 1 de septiembre en el estadio Alberto Picco.



Cabe recordar que el equipo de David Suazo inició con pie izquierdo la temporada quedando eliminado el domingo anterior de la Copa Italia por el Novara en la panda de penales (7-6) luego de haber empatado en 120 minutos 2-2.



"La Pantera" tendrá su primera experiencia como entrenador a nivel mayor en donde espera lograr el ascenso a la Serie A del fúbol italiano.



Suazo, de 38 años, tuvo una larga trayectoria como futbolista en la serie A y B de Italia jugando para el Cagliari, Inter de Milán además del Genoa y Catania. También actuó para el Benfica de Portugal.



PRIMERAS JORNADAS EN LA SERIE B



Jornada 1 24/08/2018 Brecia vs Perugia



Jornada 2 31/08/2018 Spezia vs Brecia



Jornada 3 14/09/2018 Brecia vs Pescara



Jornada 4 21/09/2018 Carpi vs Brecia



Jornada 5 24/09/2018 Brecia vs Palermo