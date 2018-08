Así será el debut de los hondureños este fin de semana en Europa

Las ligas europeas en la mayoría de categorías da el banderillazo de salida este fin de semana. Algunas ya lo hicieron el pasado fin como en Inglaterra, Bélgica y otros países.

Este viernes es el turno de Antony “Choco” Lozano que comienza su segunda temporada con el Girona cuando se enfrenten al Rayo Vallecano de visita en Vallecas y el catracho ha entrado en lista.

Ver: ASÍ SE HA MOVIDO ESTE JUEVES EL MERCADO DE FICHAJES

Siempre en España, también arranca este fin de semana la Liga de Ascenso y el sábado es el turno de Jona Mejía que debuta con el Deportivo Lugo y se enfrentarán al Málaga en casa a partir de las 11 de la mañana.

Siempre en el Ascenso, sin duda uno de los mejores legionarios es Bryan Acosta que debuta el lunes con el Tenerife visitando al Gimnástic de Tarragona a partir de las 12 del mediodía. El catracho es titular indiscutible con los de azul y blanco.

Hasta el 24 de agosto se da el debut en los banquillos de David Suazo, el único entrenador centroamericano en dirigir en una liga de élite como la Serie B de Italia que antecede al Calcio. Suazo debuta contra el Perugia, club al que enfrentó como jugador del Cagliari.

El hondureño David Suazo en su presentación como técnico del Brescia.

LA SOMBRA Y LUZ DE LOS QUE DEBUTARON

El resto de legionarios catrachos en el viejo continente ya han iniciado sus ligas, pero solo se ha destacado el delantero Bryan Róchez que en su estreno marcó un doblete con el Nacional de Madeira en la Primera Liga de Portugal.

La sombra la tienen Andy Najar que no ha participado con el Anderlecht que ya llevan una jornada. Mismo papel el de Emilio Izaguirre en el Celtic de Escocia pero todavía no se ha adaptado ya que recién a inicios de la semana pasada se incorporó.

EL ESTRENO DE LOS CATRACHOS EN EUROPA:

David Suazo (Brescia en la Serie B) Viernes 24-08-18 Brescia vs Perugia

Antony “Choco” Lozano (Girona, España) Vienes 17-08-18 Rayo Vallecano vs Girona

Bryan Acosta (Tenerife, España) Lunes 20-08-18 Gimnástic vs Tenerife

Jona Mejía (Deportivo Lugo, España) Sábado 18-08-18 Deportivo Lugo vs Málaga

YA INICIARON SUS LIGAS:

Andy Najar (Anderlecht, Bélgica) Ya se disputó la primera jornada

Emilio Izaguirre (Celtic, Escocia) Ya se han disputado dos jornadas

Bryan Róchez (Nacional, Portugal) Marcó doblete en su debut

Wesly Decas (Nacional, Portugal) Ya se jugó una jornada

Jonathan Rubio (Varzim, Portugal) Ya se jugó una jornada