Agenda de legionarios hondureños: Se viene el debut de Crisanto y Bryan Acosta

El sábado en la Liga MX, el Necaxa de Brayan Beckeles buscará seguir sumando en casa cuando reciba al al Puebla a partir de las 8:00 PM. Los 'rayos' actualmente se encuentran en la novena posición con 6 puntos después de cuatro partidos.

Por otro lado, pero siempre en México, Lobos Buap tendrá una visita complicada en Pachuca a la expectativa de poder hacer su debut el lateral derecho hondureño Félix Crisanto, además se mantiene la duda si reaparecerá Michaell Chirinos quien ha estado lesionado. El partido será el sábado a las 6:00 PM.



En Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense de los catrachos Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido reciben el domingo al Limón a las 3:05 PM.



Bryan Róchez y el Nacional de Portugal reciben al Moreirense en el juego correspondiente a la jornada 2 en la Liga de Portugal. El delantero hondureño en la primera fecha se estrenó anotando un doblete al Braga.



El lunes, Bryan Acosta y Tenerife debutan en la segunda división española con una dura visita contra el al Gimnástic a las 12:00 del medio día.



PARTIDOS DE LOS LEGIONARIOS HONDUREÑOS

Sábado

Lugo vs Málaga 11:30 AM (Jona Mejía)

Pachuca vs Lobos Buap 6:00 PM (Félix Crisanto y Michael Chirinos)

Sporting KC vs Portland Timbers 6:30 PM (Roger Espinoza)

Dallas FC vs Minnesota United 6:30 Pm (Maynor Figueroa)

Houston Dynamo vs Real Salt Lake 7:00 Pm (Boniek García, Romell Quioto y Alberth Elis)

Necaxa vs Puebla 8:00 PM (Brayan Beckeles)

Herediano vs Grecia 8:05 PM (Cristian Moreira)



Domingo

Nacional vs Moreirense 9:00 am (Bryan Róchéz)

Alajuelense vs Limón 3:05 PM (Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido)

LAFC vs Colorado Rapids 8:00 PM (Luis 'Buba' López)



Lunes

Gimnástic Tarragona vs Tenerife 12:00 PM (Bryan Acosta)