Roger Rojas podría reaparecer con el Alajuelense ante Santos de Guápiles

El técnico del Alajuelense, Luis Diego Arnáez confirmó que el delantero hondureño Roger Rojas ya está en plenitud para ser de la partida este fin de semana con el equipo manudo.

"En el caso de Roger ya esta semana entrenó con total normalidad y ya está en plenitud de condiciones para ser tomado en cuenta para el domingo", dijo Arnáez

Con respecto a la salida de Rojas, el propio entrenado le dejó todo a la directiva y aduce que él se enfoca en tenerlo dentro del grupo.

"Roger Rojas y su eventual salida. Eso ya esos son más temas administrativos, ya yo ese tema de si se va, eso hace días no pregunto porque me enfoco en tenerlo acá y en tratar de sacarle provecho al tiempo que está, hace mucho rato se venía con eso y entonces yo no me voy a distraer en esa situación", concretó Arnáez.

"Roro" no ha tenido participación con el Alajuelense desde la primera jornada del torneo tico ante Municipal Grecia donde salió lesionado.