VIDEO: El hondureño Roger Rojas se siente orgulloso por Keylor Navas

Honor a quien honor merece. Keylor Navas está en la élite mundial al ser galardonado por la UEFA como el mejor portero de la pasada Champions League que ganó el Real Madrid al Liverpool en Ucrania.

Este día el delantero hondureño Roger Rojas quien milita en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, habló del portero tico al ser preguntado por los periodistas en rueda de prensa.

“Es una bendición, no sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento orgulloso por Keylor Navas por el premio que le dieron. Nosotros los hondureños nos sentimos por los éxitos de un jugador centroamericano”, dijo Rojas en declaraciones a la prensa tica.

Keylor Navas ha ganado las tres Champions League seguidas que sumó el Real Madrid en 2015, 2016 y 2017 siendo protagonista. Hoy dijo que se sentía orgulloso de ser tico ya que ha sufrido para llegar al lugar donde hoy se encuentra.

“Yo siendo hondureño me siento orgulloso, no digamos ustedes que son ticos, es un premio que se ha ganado a base de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, no me queda más que felicitarlo y espero que ustedes (periodistas ticos) también se sientan orgullosos de Keylor Navas”, afirmó el delantero catracho del Alajuelense.

Roger Rojas fue el goleador de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica con 21 goles. En este torneo se lesionó en la primera fecha y ahora espera poder regresar más fuerte para ayudar al cuadro rojinegro.