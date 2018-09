Legionarios hondureños tendrán poca actividad por fecha FIFA

Este fin de semana no será de mucha actividad para los legionarios catrachos en sus diferentes ligas debido a la fecha FIFA.

En España, Bryan Acosta viene de hacer un gran partido con el Tenerife ante el Deportivo, esta vez visita el Málaga en la Rosaleda el sábado a las 10:00 de la mañana. Por su parte Jona Mejía con el Lugo visitan al Rayo Majadahonda hasta el lunes 10 am.

En la MLS, el Sporting Kansas donde milita Roger Espinoza recibe al Orlando City, el choque está pactado para el sábado a las 6:30 PM.

Roger Rojas, Luis Garrido y Alex López con el Alajuelense enfrentan un clásico más en el fútbol tico, el tridente catracho recibe en el Alejando Morera Soto al Herediano el domingo 9 de septiembre a las 11:05 AM.

Sábado 08 de Septiembre

Málaga Vs Tenerife 10:00 AM

Sporting Kansa Vs Orlando City 6:30 PM

Domingo 09 de Septiembre

Alajuelense Vs Herediano 11:05 AM

Grecia Vs Perez Zeledon 1:00 PM